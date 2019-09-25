Enhance ve Tha Ltd. Ortak Yapımı Olan Humanity, PS4 için Duyuruldu

Enhance ve Tha Ltd., Humanity isimli yeni oyunlarını dün gece gerçekleşen State of Play yayınında duyurdular. PlayStation 4 için geliştirilmekte olan oyunu isterseniz PlayStation VR desteğiyle de oynayabileceksiniz.

Oldukça ilginç bir oynanışı olan oyunun duyuru fragmanında sayamayacağımız kadar çok insan görüyoruz. Tha Ltd. kurucusu Yugo Nakamura tarafından aktarılan bilgiye bakılırsa, Humanity oyununun geliştirilmesine bir fikir olarak başlanmış. Esin kaynağı ise üstün bir varlığın insan davranışını nasıl yorumlayacağı fikriymiş. Üstün varlıkların belirli bir kimliği yokmuş. Bir diğer deyişle bu varlıkları bir kimliğe büründürmek bizim hayal gücümüze bırakılacakmış.

Oyunun geliştirilmesine üç yıl önce başlanmış. İşin ilginç yanı ise Tha Ltd. esasında oyun geliştirme stüdyosu değilmiş. Eğer bir aksilik olmaz ise Humanity önümüzdeki yıl satışa sunulacak. Ne var ki şimdilik net bir çıkış tarihi verilemiyor. Bununla birlikte dijital mi, kutulu mu, yoksa her iki şekilde mi satışa sunulacağı konusunda da bir plan yapılmış değil. Ancak oyunun neye benzediğini görmek isterseniz, aşağıdaki duyuru fragmanını izleyebilirsiniz. Yaklaşık iki dakikalık bir uzunluğu olan fragman boyunca birbirleriyle hiçbir ilişkisi olmayan farklı türdeki sayamayacağınız kadar çok insanı bir aradayken görebiliyoruz. Bu bireyleri bir arada hareket ederken, çeşitli yollardan birbirleriyle çatışırken de görebiliyoruz.

Şu an için Humanity hakkında pek fazla bir detay bulunmuyor ama önümüzdeki yıl içerisinde kontroller, oynanış mekanikleri ve hikaye anlatımı elementleri hakkında merak edilen detayların paylaşılacağı söyleniyor.