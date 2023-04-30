Enis Kirazoğlu Yeni Oyununu Duyurdu: Anomaly Agent

Bir zamanlar TuruncuLevye bünyesinde de yer alan Enis Kirazoğlu, oyun eleştirileri ve tanıtımı yaptığı YouTube kanalıyla son yıllarda yakaladığı ivmeyi, bir projeyle taçlandırmaya hazırlanıyor. Ünlü YouTuber, bugün ilk defa ekibiyle geliştirdiği oyunu izleyicilerinin beğenisine sundu.

Anomaly Agent ismindeki piksel grafikli platform oyunu Steam'de yerini aldı. Oyunu geliştiren stüdyonun ismi ise Phew Phew Games olarak açıklandı.

Anomaly Agent Tanıtım Videosu

Oyun sektöründe yer edinmeyi başaran her firma gibi ayakları yere basan bir platform mekaniği tasarımıyla bağımsız oyun hastalarının dikkatini çekmek isteyen Anomaly Agent, son yılların sıkça kullanılan teması cyberpunk üzerine yoğunlaşıyor.

Oyunun piksel görselliğine rağmen animasyonların oldukça akıcı o lduğunu ve ışıklandırmanın gerçekten ilginç ortamlar yarattığını söylemek mümkün. Ayrıca fragmanda duyduğumuz Syntwave türündeki müzikler ise aksiyonun en heyecanlı yerinde oyuncuyu diri tutmak için oldukça yeterli.

Hikayeye göre anomali olayları çözen bir ajan olarak çeşitli çatışmalara girerek zamanın büküldüğü bir maceranın içinden geçmeye çalışıyoruz. Enis Kirazoğlu, oyunun gelecekte konsola da gelebileceğini belirtiyor. Ancak şimdilik Anomaly Agent çıkış tarihi net değil. Steam istek listenize eklemek için buraya tıklayarak oyunun sayfasını ziyaret edebilirsiniz.