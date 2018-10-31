EPİAŞ Mobil Uygulaması Hizmet Vermeye Başladı

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi, akıllı mobil cihazlar için EPİAŞ Mobil uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama, iOS ve Android işletim sistemli cihazlara uyumlu olacak şekilde kullanıma sunuldu.

EPİAŞ Mobil uygulamasıyla, anlık elektrik üretimi-tüketimi, santrallerin bakım ve arıza bilgileri, Piyasa Mesaj Sistemi ve EPİAŞ Şeffaflık Platformu verilerine kolayca ulaşmak mümkün oluyor. Uygulama sayesinde duyurulara, bültenlere ve güncel özet bilgilere de kolaylıkla erişilebiliyor.

Uygulamada ayrıca, uygulama içerisindeki verileri indirme, istenilen raporları favorilere ekleme, grafikleri paylaşma gibi son derece kullanışlı özellikler sunuluyor. EPİAŞ Mobil’de, Piyasa Takas Fiyatı hesaplandığında, yeni duyuru ve bülten yayımlandığında bildirim alınabiliyor.

Görüş ve önerilerin iletilmesi ya da çağrı merkezini arama gibi işlemler de yine EPİAŞ Mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor.

EPİAŞ Mobil uygulaması hem App Store hemde Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.