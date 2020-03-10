Epic CEO'su Tim Sweeney, Nvidia GeForce Now için Destek Sözü Verdi

Birden fazla yayıncı ve geliştirici, oyunlarını Nvidia’nın GeForce Now bulut oyunu akış hizmetinden çekerken, Epic CEO'su Tim Sweeney kısa süre önce GeForce Now'u destekleyeceklerini açıkladı. Sweeney, Fortnite'ın Epic Games Store'da bulunan diğer tüm oyunlarda olduğu gibi her geliştiricinin onayına bağlı olarak servise abone olacaklarını belirtti.

Sweeney, GeForce Now'ın oyun geliri için bir vergi vermediğinden dolayı, en geliştirici ve yayıncı dostu akış hizmeti olduğunu belirtti. Ayrıca, GeForce Now'ı destekleyen oyun endüstrisinin, Nvidia'nın platformuna ve mağazasına yaklaşımı, Apple App Store ve Google Play Store'a benzer şekilde olduğu için oyun endüstrisini daha sağlıklı bir duruma doğru iteceğine inandığını ifade etti.

Sweeney’nin, Nvidia’nın modeline olan olumlu yaklaşımına rağmen birçok geliştirici ve yayıncı, Nvidia’nın işlerini nasıl yürüttüğü konusunda sorun yaşıyor gibi görünüyor. Hizmetten ilk çıkan yayıncı Activision Blizzard oldu. Activision Blizzard, ayrılma nedeni olarak, Nvidia'ya oyunlarını beta dışında sunumuna izni vermemesi olarak belirtti. The Long Dark'ın yönetmeni ve yazarı Raphael van Lierop da oyunu benzer bir nedenden ötürü hizmetten çekti.

Çoğu oyuncu nerede olurlarsa olsunlar dijital oyunlarına erişmek istiyor. Sweeney’nin ifadesi, devasa oyun şirketlerinini ve çok daha küçük marjlarda kendi kendine yayın yapan şirketleri bu vizyondan vazgeçirmek için bir mesaj gibi görünüyor.