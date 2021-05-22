Apple'a Göre Epic Games'in Davasında Microsoft'un Parmağı Var

Apple, Epic Games'in davasının arkasında Microsoft'un olduğunu ileri sürdü. Epic'in bir kukla gibi kullanıldığını savunan teknoloji devi, antitröst davasında Microsoft'un parmağı olduğunu belirtti.

Bloomberg'ün haberine göre Apple, Microsoft aleyhine yapılan bu suçlamayı çarşamba günü Epic Games'in adına tanıklılk eden Xbox yöneticisi Lori Wright'ın ifadelerinin güvenilir olmadığına dikkat çekerek yaptı. Şirketin ileri sürdüğü iddiada Microsoft'un Apple'ın ödeme yöntemlerini devre dışı bırakma kararını Epic Games ile konuştuğuna da yer verildi.

Apple'a Göre Epic Games'in Davası Microsoft Yüzünden Açıldı

Apple, Microsoft'un yasanın ve kamuoyunun rekabet şikayetlerine nasıl tepki vereceği konusunda fikir edinmek için davanın yüzü olarak Epic Games'i öne sürdüğünü iddia etti. Apple, çarşamba günü Xbox yöneticisinin savunmasının kabul edilmemesi gerektiğini savundu. Bloomberg, Apple'ın bu kararı daha önce de istediği fakat son savunmada Microsoft'a yönelik yapılan suçlamaların arttığını söyledi.

Apple, iyi bir gözlemcinin Epic Games'in Microsoft'a bir maşa olarak hizmet edip etmediğini mutlaka düşüneceğini söyledi. Şirket, Microsoft'un herhangi bir tarafta yer almayarak ya da tanıklık etmesi için bir temsilci göndermeyerek bu davanın gizemli yüzü olarak kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Apple'ın İddiasına Microsoft'tan Yanıt Gecikmedi

Microsoft, Bloomberg'e yaptığı açıklamada Apple'ın amacının dikkat dağıtmak olduğunu öne sürdü. Şirket, Apple'ın video oyununun App Store'da yer almasına izin vermemesi de dahil olmak üzere sektördeki birçok şirketin App Store politikaları hakkındaki endişelerinden uzak tutmaya çalıştığını belirtirken Epic'in kendi adına konuşup hareket ettiğini, Microsoft ve diğer çoğu şirketin de sadece endişelerini dile getirdiğini söyledi.

Apple, Microsoft'un Epic Games'i kullanmakla suçlasa da Microsoft'un üretim merkezi olan Redmond, Epic'e verdiği desteği gizlemedi. Şirket, Apple'ın 2020 yılında Epic'i geliştirici hesabını yasaklamakla tehdit ettiğinde App Store politikaları ile ciddi sorunlar yaşadı. Apple ise Microsoft'un xCloud'unu iOS'e getirmesini engelledi.