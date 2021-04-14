Epic Games 1 Milyar Dolar Yatırım Aldı!

Fortnite'ın yapımcısı ve Epic Games Store'un ana sahibi olan Epic Games, çeşitli şirketlerden toplamda bir milyar dolar tutarında yatırım aldı. Bu yatırım, şirketin uzun vadeli vizyonlarının hayata geçirilmesinde kullanılacak.

Epic Games Ne Kadar Yatırım Aldı?

Epic Games'in aldığı 1 milyar dolarlık bu yatırımın beşte biri, yani 200 milyon dolarlık kısmı, PlayStation'ın sahibi olan Sony tarafından yapıldı. Epic ile Sony arasındaki ilişkilerin temelde pozitif bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz ancak Sony, görünüşe göre bu ivmeyi daha da yukarı çekmek istiyor.

Bir düzineden fazla yatırımcının yer aldığı bu turdaki en büyük pay Sony'e ait. Epic, konu hakkında "Bu tur, Sony Group Corporation'dan 200 milyon dolarlık ek bir stratejik yatırımı içeriyor." dedi.

Epic Games'in mevcut piyasa değeri yaklaşık olarak 28,7 milyar dolar civarında ve Tim Sweeney, genel hisse dağılımındaki en büyük paya sahip.

Sweeney yapılan yatırımlar hakkında "Epic ve Metaverse vizyonumuzu destekleyen yeni ve mevcut yatırımcılarımıza minnettarız." dedi. "Onların yatırımları; Unreal Engine, Epic Online Services ve Epic Games Store ile oyun geliştiricilerini ve içerik oluşturucularını güçlendirecek ve Fortnite, Rocket League ve Fall Guys'ta bağlantılı sosyal deneyimler oluşturma konusundaki çalışmalarımızı hızlandırmaya yardımcı olacak."

Bir mahkeme dosyası aracılığı ile ortaya çıkan detaylara göre Epic Games Store 2019 yılında 181.000.000 Dolar ve 2020 yılında 273.000.000 Dolar zarar etti. Tüm bu bilgiler ışığında fark etmiş olabileceğiniz şey, Epic Games Store’un son iki yıldır para kazanmadığı ve üstüne, artan düzeylerde para kaybettiğidir. Üstelik bu düzenin iki yıl daha bu şekilde sürmesi bekleniyor.

Epic, iyimser bir senaryo dahilinde 2023 yılından itibaren kar etmeyi hedefliyor. Öte taraftan Epic Games’in hem oyuncular hem de üreticiler için sunduğu avantajlar göz önüne alınırsa, çok da karlı bir platform olmadığını göreceksiniz. Yani bu senaryonun şu anki koşullar dahilinde gerçekten de iyimser olduğunu söylemek oldukça mümkün.