Epic Games 100 TL Değerindeki 3 Oyunu Ücretsiz Veriyor

Her hafta oyunculara birbirinden farklı ücretsiz oyunlar veren Epic Games, bu hafta tam 3 oyunu birden ücretsiz veriyor. Bioshock: The Collection adındaki paket, 3 oyunluk tüm Bioshock serisini içeriyor. Bu evrene daha adımını atmamış ve seriye girmek isteyenler için bu büyük fırsatı sakın kaçırmayın. Hemen şimdi Epic Games mağazası üzerinden bu 3 oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bioshock: The Collection Hakkında

BioShock: The Collection ile ödüllü BioShock serisinin unutulmaz dünyalarını ve muazzam hikâyelerini deneyimle. BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered ve BioShock Infinite: The Complete Edition ile Rapture ve Columbia şehirlerine yolculuk et, üstelik tüm tek oyunculu eklentiler de dâhil. İster dalgaların altında ister bulutların üstünde olsun, hayatın için savaş ve düşmanlarını zekânla alt et.

BioShock Remastered: Bir zamanlar toplumun en büyük zihinleri için bir sığınak olan ancak bir adamın kibri yüzünden distopik bir kâbusa dönüşen denizaltı şehri Rapture'u keşfet.

BioShock 2 Remastered: Rapture'u, kayıp Little Sister'ını bulmak için ölümle yaşam arasında bir göreve çıkan korkutucu bir Big Daddy prototipi olan Subject Delta'nın gözlerinden gör.

BioShock Infinite: The Complete Edition: Belalı insanlara borçlanan özel dedektif Booker DeWitt, başarması imkânsız bir görevi üstlenmek zorunda kalır; bulutların üzerinde uçan bir şehre seyahat etmek ve Elizabeth adında bir kadını kurtarmak.

Bioshock: The Collection Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7 Service Pack 1 64 bit. Windows 7 SP1 ve Windows Server 2008 R2 SP1 için Platform Güncellemesi

Windows 7 Service Pack 1 64 bit. Windows 7 SP1 ve Windows Server 2008 R2 SP1 için Platform Güncellemesi İşlemci: Intel E6750 Core 2 Duo 2,66 GHz / AMD Athlon X2 2,7 GHZ

Intel E6750 Core 2 Duo 2,66 GHz / AMD Athlon X2 2,7 GHZ RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 30 GB

30 GB Ekran Kartı: 2 GB AMD Radeon HD 7770 / 2 GB NVIDIA GeForce GTX 670

Önerilen