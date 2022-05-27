Epic Games 100 TL Değerindeki 3 Oyunu Ücretsiz Veriyor
Epic Games her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni ücretsiz oyunlar dağıtıyor. İşte bu haftanın 100 TL değerindeki ücretsiz oyunları!
Her hafta oyunculara birbirinden farklı ücretsiz oyunlar veren Epic Games, bu hafta tam 3 oyunu birden ücretsiz veriyor. Bioshock: The Collection adındaki paket, 3 oyunluk tüm Bioshock serisini içeriyor. Bu evrene daha adımını atmamış ve seriye girmek isteyenler için bu büyük fırsatı sakın kaçırmayın. Hemen şimdi Epic Games mağazası üzerinden bu 3 oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Bioshock: The Collection Hakkında
BioShock: The Collection ile ödüllü BioShock serisinin unutulmaz dünyalarını ve muazzam hikâyelerini deneyimle. BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered ve BioShock Infinite: The Complete Edition ile Rapture ve Columbia şehirlerine yolculuk et, üstelik tüm tek oyunculu eklentiler de dâhil. İster dalgaların altında ister bulutların üstünde olsun, hayatın için savaş ve düşmanlarını zekânla alt et.
- BioShock Remastered: Bir zamanlar toplumun en büyük zihinleri için bir sığınak olan ancak bir adamın kibri yüzünden distopik bir kâbusa dönüşen denizaltı şehri Rapture'u keşfet.
- BioShock 2 Remastered: Rapture'u, kayıp Little Sister'ını bulmak için ölümle yaşam arasında bir göreve çıkan korkutucu bir Big Daddy prototipi olan Subject Delta'nın gözlerinden gör.
- BioShock Infinite: The Complete Edition: Belalı insanlara borçlanan özel dedektif Booker DeWitt, başarması imkânsız bir görevi üstlenmek zorunda kalır; bulutların üzerinde uçan bir şehre seyahat etmek ve Elizabeth adında bir kadını kurtarmak.
Bioshock: The Collection Sistem Gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 7 Service Pack 1 64 bit. Windows 7 SP1 ve Windows Server 2008 R2 SP1 için Platform Güncellemesi
- İşlemci: Intel E6750 Core 2 Duo 2,66 GHz / AMD Athlon X2 2,7 GHZ
- RAM: 4 GB
- Depolama: 30 GB
- Ekran Kartı: 2 GB AMD Radeon HD 7770 / 2 GB NVIDIA GeForce GTX 670
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 7 Service Pack 1 64 bit. Windows 7 SP1 ve Windows Server 2008 R2 SP1 için Platform Güncellemesi
- İşlemci: 3 GHz Dört Çekirdekli
- RAM: 8 GB
- Depolama: 80 GB
- Ekran Kartı: 2 GB ATI Radeon HD 7970, 2 GB NVIDIA GeForce GTX 770 veya daha iyisi
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