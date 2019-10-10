Epic Games, 14 Yaşındaki Hileciye Dava Açtı

Tüm zamanların en popüler ücretsiz oyunlarından biri olan Fortnite, 2018'de piyasaya sürüldü ve Epic Games, 3 milyar dolara yakın gelir sağladı. Bu yılın başlarında 16 yaşında bir genç ise Fornite Dünya Kupası'nda 2 milyon izleyici yakalayarak 3 milyon dolar kazanmıştı.

Epic Games şimdi de Fortnite üzerinde hile üreten ve satmakla suçlanan bir çocuğa dava açma kararı aldı. Diğer kullanıcıların haklarını yediğini dile getiren Epic Games, 14 yaşındaki hileciyle anlaşacaklarını duyurdu.

CB isim kısaltmasıyla davası görülen 14 yaşındaki hileci çocuğun hem hile yapmak hem de bunları satmaktan yargılandığı dile getirildi. Kendi videosunda 14 yaşında olduğunu söyleyen CB isimli çocuğın, eğlenceli, adil ve oyuncular için rekabetçi ortamı bozduğu aktarıldı. Konuya ilişkin Epic Games sözcüsü şunları belirtti:

"Hile yapanlar, haksız bir avantaj elde etmek için hedefleri veya diğer hile teknolojilerini kullandıklarında, adil şekilde oynayan insanlar adına oyunu mahvediyorlar. Davalı'nın hile yazılımı, kullanıcıların Fortnite'daki telif hakkı koruma anlaşmasına uygun düşmüyor."

Davaya annesiyle birlikte katılan ve anlaşmaya varılacağı öğrenilen CB isimli hileciyle nasıl bir anlaşma sağlandığı söylenmedi. Hilelere karşı tavrını bozmayan Epic Games diğer hilecileri korkutabilecek mi, göreceğiz.