Gözler Yaşlı: Epic Games, 17 Oyununun Sunucularını Kapatıyor!

Epic Games, birden fazla Rock Band ve Unreal oyunu da dâhil olmak üzere eski oyunlarının birçoğu için "artık güncelliğini yitirmiş çevrimiçi hizmetleri" ve sunucuları bugünden itibaren kapatıyor.

Şirket, etkilenen oyunların çoğunun hâlâ çevrimdışı olarak oynanabileceğini ancak bazılarının ise artık çalışmayacağını belirtiyor. Şirket bu kararın nedeninin, yeni arkadaş sistemi, sesli sohbet, ebeveyn denetimleri ve ebeveyn doğrulaması sunan Epic Online Services aracılığıyla çevrimiçi işlevlerle ilgili değişimin bir parçası olduğunu söylüyor.

Birkaç oyun için sunucular 24 Ocak'ta kapatılacak ancak Epic şimdiden bunları dijital vitrinlerden kaldırmaya ve oyun içi satın alımları kapatmaya başladı. Bu tarihten sonra, aşağıdaki oyunları tekli veya yerel çok oyunculu modlarda çevrimdışı olarak oynamaya devam edebileceksiniz.

Epic Games'in Sunucularını Kapatacağı Oyunlar

1000 Tiny Claws

Dance Central 1-3

Green Day: Rock Band

Monsters (Probably) Stole My Princess

Rock Band 1-3

The Beatles: Rock Band

Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars

Unreal Gold

Unreal II: The Awakening

Unreal Tournament 2003

Unreal Tournament 2004

Unreal Tournament 3

Unreal Tournament: Game of the Year Edition

Dance Central VR ve Rock Band 4'ün çevrimiçi çok oyunculu özellikleri mevcut olmaya devam edecek. Epic ayrıca çevrimiçi özellikleri, Epic Online Services'i dâhil ederek Unreal Tournament 3'e geri getirmeyi planlıyor.

Epic geliştiricilerinden oluşan küçük bir ekibin kendi bünyesinde oluşturup 2019'da piyasaya sürdüğü bir RPG olan Battle Breakers, 30 Aralık'ta kapanacak. Epic, o günden önceki 180 gün içinde doğrudan ödeme sistemi aracılığıyla yapılan tüm oyun içi satın alımları iade edecek. 24 Ocak'tan itibaren Rock Band Blitz, Rock Band yardımcı uygulaması ve SingSpace artık kullanılamayacak.

Şu sıralar Unreal Tournament ve Rock Band oyunlarını kaç kişinin oynadığı belli değil ancak zirvede olduğu zamanlar Epic Games'in en büyük franchise'ları arasındaydılar.