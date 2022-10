Epic Games, 179 TL Değerindeki Sevilen Oyunu Ücretsiz Veriyor

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla oyuncuların yüzlerini güldürmeyi başaran Epic Games bu hafta da 2 ücretsiz oyunla oyuncuların karşısına çıkıyor. Bu hafta toplamda 212 TL değerinde 2 oyunu ücretsiz olarak veren Epic Games'in durağı 179 TL değeriyle dikkat çeken Fallout 3: Game of the Year Edition ve Evoland Legendary Edition oldu.

Her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam eden Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları da belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda sevilen indie oyunlarını ücretsiz olarak veren Epic Games bu hafta ise Fallout 3: Game of the Year Edition ve Evoland Legendary Edition ile karşımızda. 212 TL değerindeki bu 2 oyunu 27 Ekim saat 18:00'e kadar kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bunun yanı sıra önümüzdeki hafta verilecek ücretsiz oyunlar da belli oldu. Saturnalia ve Warhammer 40,000: Mechanicus önümüzdeki hafta ücretsiz olarak oyunculara sunulacak.

Fallout 3: Game of the Year Edition Hakkında

Vault-Tec mühendisleri, kendi teçhizatlarınızın rahatlığından keyif almanız için Wasteland yaşamının etkileşimli hâli üzerinde 24 saat çalıştı. Geniş bir dünya, benzersiz dövüş, şaşırtıcı derecede gerçekçi görseller, tonlarca oyuncu seçimi ve inanılmaz bir dinamik karakter kadrosu da dâhil.

Evoland Legendary Edition Hakkında

Evoland, oyunda ilerledikçe yeni teknolojilerin, oyun sistemlerinin ve grafik yükseltmelerinin kilidini açmanıza izin veren, aksiyon/macera oyunlarının tarihinde bir yolculuk sunuyor.