Epic Games Bu Hafta 184 TL Değerindeki 3 Oyunu Ücretsiz Veriyor

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla oyuncuların yüzlerini güldüren Epic Games bu hafta da yeni ücretsiz oyunlarla karşımızda. 184 TL değerindeki 3 farklı oyunu ücretsiz olarak veren Epic Games'in bu hafta verdiği oyunlar Geneforge 1 - Mutagen ve Iratus: Lord of the Dead olacaktı. Son anda aralarında Hood: Outlaws & Legends de eklendi.

Her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam eden Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları da belli oldu. Çıktığı dönem kullanıcıların eleştirisini alsa da ortalama üstü bir oyun olan Hood: Outlaws & Legends'in yanı sıra Geneforge 1 - Mutagen ve Iratus: Lord of the Dead'i 7 Temmuz saat 18:00'e kadar kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Önümüzdeki hafta verilecek ücretsiz oyunlar da belli oldu. Gelecek hafta oyunculara Ancient Enemy ve Killing Floor 2 ücretsiz olarak verilecek.

Geneforge 1 - Mutagen Hakkında

Geneforge 1 - Mutagen garip ve yeni bir dünyada benzersiz ve tamamen açık uçlu bir fantastik macera sunuyor. Muazzam hayat oluşturma gücüne sahip büyücüler olan Shaper'lardan (Şekillendirici) birisin. Bir alet, tuzak veya ordu mu lazım? Bunu ortaya çıkarmak senin elinde. Güçlü yaratıklar oluştur ve tamamen senin emirlerini dinlesinler.

Hood: Outlaws & Legends Hakkında

Acımasız ve kontrolsüz bir devletle karşı karşıya olan asiler ve haydutlar, efsaneler arasında yerini almak üzere savaşıyor. Baskı altındaki bir halk üzerinde nüfuz sahibi olmak isteyen rakip çeteler, cüretkâr soygunlarla zenginlere vurgun yaparak aralarında mücadele ediyor. İster halk kahramanı ol ister gözünü para hırsı bürümüş bir kanun kaçağı, sadece en iyiler zor kazanılan bir servetle kaçabilecek.

Iratus: Lord of the Dead Hakkında

Iratus: Lord of the Dead, karanlık bir fantezi evreninde geçen sıra tabanlı bir taktiksel roguelike RYO'sudur. Yüzey dünyaya ulaşmak ve fani diyarlara ölümü getirme görevine sahip öfkeli bir ölüm büyücüsüne yardımcı olmak için bir yaşayan ölü ordusuna önderlik et.