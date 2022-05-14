Epic Games 242 TL Değerindeki Oyunları Ücretsiz Veriyor

Her hafta oyunculara birbirinden farklı ücretsiz oyunlar veren Epic Games, bu hafta tam üç oyunu birden ücretsiz veriyor. 2032 yılında ayın yörüngesinde yer alan Talos I uzay istasyonunda uyandığınız ve insanlığı sonsuza dek değiştirecek bir deneyin ortasında kendini bulduğunuz Prey başta olmak üzere iki farklı oyunu daha tamamen ücretsiz bir şekilde Epic Games'ten kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

242 TL Değerindeki Ücretsiz Oyunlar

Ücretsiz verilen oyunlardan ilki 200 TL değerindeki Prey. Uzay istasyonu saldırgan uzaylılar tarafından işgal edilmiş durumda ve tek istedikleri şey sensin. Talos I'in ve kendi geçmişinin karanlık sırlarını açığa çıkarırken istasyonda bulduğun aletleri, aklını, silahları ve akıllara durgunluk veren yetenekleri kullanarak hayatta kalman gereken oyun çıktığı dönem eleştirmenler tarafından oldukça beğenilmişti.

Sonraki ücretsiz oyunumuz ise 25 TL değerindeki Jotun: Valhalla Edition. Jotun, İskandinav mitolojisinde geçen elle çizilmiş aksiyon keşif oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Jotun'da utandırıcı bir ölümle hayatı son bulan ve Valhalla'ya girmek için Tanrılara kendini kanıtlaması gereken bir Viking savaşçısı olan Thora'yı kontrol ediyorsunuz.

Bir diğer ücretsiz oyunumuz ise 17 TL değerindeki Redout: Enhanced Edition. Şimdiye kadar yapılmış en hızlı oyun mottosuyla karşımıza çıkan Redout'ta amaç son derece hızlı olmak ve bu hıza karşı ne kadar dayanıklı olduğunuzu test etmek. Redout'ta A'dan Z'ye her şey oyuncular daha hızlı olduğunu hissedebilsin diye yapılmış.

19 Mayıs saat 18:00'e kadar 242 TL değerindeki bu üç oyunu ücretsiz olarak edinmeyi unutmayın. Son olarak Epic Games'in haftaya ücretsiz vereceği gizemli oyunu kaçırmayın.