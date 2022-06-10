Epic Games 70 TL Değerindeki Oyunu Ücretsiz Veriyor

Epic Games ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Özellikle son haftalarda kasanın ağzını yeniden açan şirket, kaliteli yapımlarla oyuncuların karşısına çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Wolfenstein: The New Order ile karşımıza çıkan Epic Games bu hafta ise oyunculara 70 TL değerindeki Maneater'i ücretsiz olarak veriyor.

Her hafta ücretsiz oyun vermeye devam eden Epic Games'in sonraki oyununun ne olduğu da belli oldu. Bir süredir büyük yapımlarla karşımıza çıkan Epic Games'in sonraki ücretsiz oyun durağı Supraland olacak. 16 Haziran saat 18:00'e kadar Maneater'i kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz.

Maneater Hakkında

Denizin süper yırtıcısı olan korkunç bir köpek balığı olarak nihai güç fantezisini deneyimle. Maneater, köpek balığını senin oynadığın tek oyunculu, açık dünya bir aksiyon RPG (ShaRkPG) oyunudur. Ye! Keşfet! Geliş!

Küçük bir köpek balığı yavrusu olarak adım attığın ekosistemde beslenerek üst basamaklara yükselmen ve vahşi dünyada hayatta kalman gerekiyor. Bu amaçla insanlar ve vahşi hayvanlar gibi pek çok düşmanla karşılaşacağın, büyük ve çeşitli bir açık dünyayı keşfedeceksin. Doğru kaynakları bulursan doğadaki potansiyelini aşacak kadar büyüyebilir ve efsanevi bir süper avcı olan devasa köpek balığına dönüşebilirsin.

Maneater Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşlemci: Intel Core i5-5300u

Intel Core i5-5300u Ekran Kartı: Intel HD 5500

Intel HD 5500 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 20 GB

20 GB DirectX: Sürüm 11

Önerilen