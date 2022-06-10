Epic Games 70 TL Değerindeki Oyunu Ücretsiz Veriyor
Epic Games, her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni ücretsiz oyununu açıkladı. İşte haftanın 70 TL değerindeki ücretsiz oyunu!
Epic Games ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Özellikle son haftalarda kasanın ağzını yeniden açan şirket, kaliteli yapımlarla oyuncuların karşısına çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Wolfenstein: The New Order ile karşımıza çıkan Epic Games bu hafta ise oyunculara 70 TL değerindeki Maneater'i ücretsiz olarak veriyor.
Her hafta ücretsiz oyun vermeye devam eden Epic Games'in sonraki oyununun ne olduğu da belli oldu. Bir süredir büyük yapımlarla karşımıza çıkan Epic Games'in sonraki ücretsiz oyun durağı Supraland olacak. 16 Haziran saat 18:00'e kadar Maneater'i kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz.
Maneater Hakkında
Denizin süper yırtıcısı olan korkunç bir köpek balığı olarak nihai güç fantezisini deneyimle. Maneater, köpek balığını senin oynadığın tek oyunculu, açık dünya bir aksiyon RPG (ShaRkPG) oyunudur. Ye! Keşfet! Geliş!
Küçük bir köpek balığı yavrusu olarak adım attığın ekosistemde beslenerek üst basamaklara yükselmen ve vahşi dünyada hayatta kalman gerekiyor. Bu amaçla insanlar ve vahşi hayvanlar gibi pek çok düşmanla karşılaşacağın, büyük ve çeşitli bir açık dünyayı keşfedeceksin. Doğru kaynakları bulursan doğadaki potansiyelini aşacak kadar büyüyebilir ve efsanevi bir süper avcı olan devasa köpek balığına dönüşebilirsin.
Maneater Sistem Gereksinimleri
Minimum
- İşlemci: Intel Core i5-5300u
- Ekran Kartı: Intel HD 5500
- RAM: 8 GB
- Depolama: 20 GB
- DirectX: Sürüm 11
Önerilen
- İşlemci: Intel Core i7-3770 / AMD Ryzen 5 1500X veya üstü
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 390 veya üstü
- RAM: 8 GB
- Depolama: 20 GB
- DirectX: Sürüm 11
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