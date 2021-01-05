Fortnite’ın Geliştiricisi Epic Games Alışveriş Merkezi Satın Aldı

Popüler battle royale oyunu Fortnite’ı geliştiren şirket, Epic Games, alışveriş merkezi satın aldı. Yakın bir zamanda popüler battle royale oyununun App Store’dan kaldırılmasına tepki gösteren ve teknoloji devi Apple ile tartışmaları devam eden şirketin satın aldığı alışveriş merkezinin şirketin genel merkezi olacağı duyuruldu.

Epic Games Alışveriş Merkezi Satın Aldığını Duyurdu

Son günlerde oyun gündeminin başında yer alan şirket, Kuzey Carolina’da yer alan merkezini büyük bir alışveriş merkezine taşıdığını duyurdu. 87 dönümlük büyüklükte bir alışveriş merkezi olan Cary Towne Center’ın 2024 yılına kadar Epic Games’in yeni genel merkezine dönüştürülmesi planlanıyor.

Epic bu sürecin sonunda alışveriş merkezinin şirketin uzun vadeli büyümesine yardımcı olmak için sıfırdan özelleştirilmiş rekreasyon ve ofis alanları içereceğini söyledi. Triangle Business Journal'a göre Epic alışveriş merkezini Ocak 2019 tarihinde üç ana kiracısını kaybetmesinin ardından oldukça sıkıntılı bir satış koşullarında satın alan Turnbridge Equities ve Denali Properties’ten satın aldı.

Bir temsilci, The Verge’e gönderdiği bir e-postada Epic’in alışveriş merkezini geliştirme planlarının alandaki bazı mevcut yapıların yıkılmasını içerdiğini ancak şirketin daha fazla ayrıntı sunmadığını söyledi. Epic’in genel merkez olması planlanan yer hakkındaki planlarının henüz erken aşamada olduğunu belirtiliyor. Yeni genel merkez hazır olana kadar Epic yaklaşık üç mil uzaklıktaki yer alan ofislerinde faaliyet göstermeye devam edecek.

Epic Games Nedir, Kim Tarafından Kuruldu?

Epic Games, 1991 yılında Tim Sweeney tarafından kurulan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirkettir. Şirketin genel merkezi Cary’dedir ve dünya çapında 50’den fazla ofisi vardır. 350 milyondan fazla hesapla dünyanın en büyük oyunlarından biri olan Fortnite’ın da geliştiricisidir. Epic ayrıca dünyanın önde gelen video oyunlarına güç veren ve aynı zamanda televizyon, film gibi alanlarda benimsenen Unreal Engine’in geliştiricisidir. Unreal Engine, Epic Games Store ve Epic Online Services aracılığı ile geliştiricilerin ve içerik oluşturucularının içerik oluşturması, dağıtması ve çalıştırılmasında kullanılabilir.

Epic Games birbirinden çeşitli fikirlerini uygulamaya geçirirken alışveriş merkezinin ne kadara satın alındığı konusunda bir bilgi paylaşılmadı. Siz Epic’in yeni genel merkezi hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.