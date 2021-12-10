Epic Games Alışveriş Sepeti Özelliğine Kavuştu

Epic Games alışveriş sepeti özelliği ile güncellendi. Kullanıcılar artık birden fazla ürünü sepete ekleyebilecek. Kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştiren yeni özelliğe ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Epic Games Alışveriş Sepeti Özelliğine Sahip Oldu

Ücretsiz oyun verme işini bir gelenek haline getiren Epic Games bu kez yeni bir özellik ile gündeme geldi. Oyun sektörünün en önemli şirketleri arasında yer alan Epic'in dijital oyun mağazasına alışveriş sepeti özelliği dahil edildi.

Epic Games Store'da söz konusu özelliğin olmaması oldukça büyük bir eksiklikti. Steam isimli dijital oyun mağazasında çok uzun bir süredir mevcut olan alışveriş sepeti, Epic'in dijital oyun mağazasına geldi.

Dijital oyun mağazasında ürün sayfasında yer alan "Sepete ekle" butonuna tıklayarak sepete ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Satın almak istediğiniz ürünleri sepete ekledikten sonra ödeme sayfasını görüntüleyebilir ve satın alma işlemini sonlandırabilirsiniz.

Birden fazla ürün yerine tek ürün satın almak istiyorsanız sepete ekle özelliği gereksizdir. Böyle bir durumda "Şimdi satın al" butonuna tıklayarak satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Söz konusu butonların hemen altında "İstek listesine ekle" butonunun da yer aldığını belirtelim.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli video oyunu şirketi Epic Games, her hafta düzenli olarak birden fazla içeriği ücretsiz olarak sunuyor. Sepete ekle seçeneği, özellikle birden fazla ücretsiz içeriği kütüphaneye eklemek için oldukça kullanışlı olacaktır.

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Marvel's Guardians of the Galaxy - 239,85 TL

Far Cry 6 Standart Edition - 174,85 TL

Kena: Bridge of Spirits - 48,30 TL

HITMAN 3 - 104 TL

Back 4 Blood: Standart Edition - 174,30 TL

Chivalry 2 - 46,23 TL

Cyberpunk 2077 - 124,50 TL

Riders Republic - 174,85 TL

Red Dead Redemption 2 - 149,50 TL

World War Z Aftermath - 51,75 TL

Hot Wheels Unleashed - 139,30 TL

Epic Games alışveriş sepeti özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Dijital oyun mağazasının yen özelliği ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.