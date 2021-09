Epic Games, Apple'a 6 Milyon Dolar Telif Ücreti Ödedi

Epic Games, Apple'a 6 milyon dolar ödeyecek. Epic Games CEO'su Tim Sweeney, Epic Games'in iOS'ta 'Doğrudan Ödeme' kullanılarak toplanan gelirin %30'unu ödeme kararının ardından Apple'a 6.000.000 dolar ödeyeceklerini ifade etti.

‌Epic Games‌ CEO'su Tim Sweeney, Twitter'da Epic Games'in bugün Apple'a telif ücreti olarak 6.000.000 dolar ödediğini söyledi.

Devam etmekte olan Epic-Apple hukuk savaşındaki kararın bir parçası olarak Epic'e, geçen hafta mahkeme tarafından Fortnite uygulamasından elde ettiği gelirin yüzde 30'unu Apple'a ödemesi emredildi.

Epic ve Apple arasındaki anlaşmazlığın başlangıcına gidersek Epic, Apple'ın uygulama içi satın alma kurallarını çiğneyerek Fortnite uygulamasına doğrudan satın alma seçeneği ekledi. App Store yönergelerinin bu ihlali, Apple'ın Fortnite'ı App Store'dan kaldırmasına neden oldu ve hemen ardından Epic önceden planladığı davayı açtı.

Apple, Epic'in uygulama içi satın alma kurallarını ihlal etmesinden kısa bir süre sonra Fortnite'ı ‌App Store‌'dan kaldırmış olsa da, Epic Games‌ uygulamayı daha önce yüklemiş ve aktif olarak kullanan müşterilerden ödeme alabildi. Fortnite güncellemesinden önce uygulamanın kullanıma sunulduğu süre boyunca, Fortnite 12.167.719 dolar kazandı.

Epic Games‌, faize ek olarak, Ağustos 2020 ile Ekim 2020 arasında toplanan 12 milyon doların yüzde 30'unu ve 1 Kasım 2020'den karar tarihine kadar toplanan gelirin yüzde 30'unu ödemek zorunda kaldı: Bu yaklaşık olarak 6 milyon dolarlık bir telif ücreti anlamına geliyor.

Epic has paid Apple $6,000,000 as ordered by the court. pic.twitter.com/trulCfjE9S