Epic Games'ten Apple'a Sert Çıkış: Epic'in Meyvelerini Almaya Hakkı Yok

Epic Games ile Apple arasında meydana gelen gerilimin üstünden aylar geçmiş olsa da iki şirket arasındaki tartışma ilk günkü sıcaklığını korumaya devam ediyor. Epic, dünya genelinde en çok video oyunlarından Fortnite'ı App Store'dan kaldıran şirket hakkında şimdi de Epic'in emeğinin meyvelerini alma hakkına sahip olmadığını söyleyerek tepkisini ve Fortnite davasında ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Epic Games ve Apple Tartışması Neden Başladı?

Epic Games, ağustos ayının başlangıcında dünyanın dört bir yanında son derece popüler video oyunu Fortnite'tan yüzde 30 komisyon alınmasını engellemek için video oyununa kendi ödeme sistemini yerleştirmişti. Apple, Fortnite'ın App Store kurallarına aykırı bir eylemde bulunma gerekçesiyle video oyununu mağazadan kaldırmıştı. Epic ise hakkının yenildiğini ileri sürmüş ve şirkete dava açarak karşılık vermişti. Şirket ise buna karşılık olarak Epic'in geliştirici hesabını yasaklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers, ikilinin durumu mahkemeye taşındıktan kısa bir süre sonra şirketin Unreal Engine'i yasaklamasının diğer geliştiricilere zarar verme ihtimalinin yüksek olduğunu öne sürmüş ve "Fortnite'ın iOS'ta oynamaya devam edilememesi konusunda empati yapıyorum ancak tarafların sözleşmeye bağlı kalmalarında veya anlaşmazlıklarını normal yollardan çözmelerinde kamu yararı var" ifadelerini kullanmıştı.

Eylemlerinin ticari nedenlerinin olduğunu savunan şirket, "Müşterilerimiz App Store'un tüm geliştiricilerin aynı kurallara uyduğu güvenli bir yer olduğuna güveniyor. Mahkemenin Epic'in faaliyetlerinin kendi müşterilerinin yararına olmadığını kabul etmesinden ötürü minnettarız. App Store, büyük ve küçük geliştiriciler için 12 yıldır iş fırsatları yaratan ekonomik bir mucize oldu. Bu yenilik ve dinamizm mirasını önümüzdeki yıl mahkeme ile paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" sözlerini kullanmıştı.

Epic Games, son yaptığı savunmada, Apple'ın sürekli tekrarlanan hırsızlık iddiaların oyuncuların Epic'in sanatçılarının, tasarımcılarının ve geliştiricilerinin çalışmalarından kazanç sağlamak için yaptığı ödemelerden topladığı olağan dışı iddiaya dayandığını söyledi. Apple ise Epic'in savunmasına henüz bir karşılık vermedi. Öte yandan, Fortnite'ın App Store'dan kaldırılmasından bu yana video oyununu iOS işletim sistemli akıllı telefonlarda oynayan oyuncularda %60'lık bir düşüş meydana geldi ancak görünüşe bakılırsa Epic kendi uygulama içi satın alma sistemini kaldırmadığı sürece Fortnite'ın App Store'a yeniden eklenmesi gibi bir ihtimal bulunmuyor.