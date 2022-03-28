%80'e Varan İndirimlerle Epic Games Bahar İndirimleri Başladı
Epic Games Bahar İndirimleri, 7 Nisan'a kadar en sevdiğin PC oyunlarında %80'e varan indirimlerle seni bekliyor.
Oyun dünyasının en popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games'in Bahar İndirimleri başladı.
Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla oyuncuları sevdiren Epic Games, indirim dönemlerinde verdiği kuponlarla da yüzleri güldürmeyi başarıyor. Bahar aylarına girdiğimiz dönemlerde en çok beklenen şey de hâliyle indirimler oluyor. Epic Games de bu yılın bahar indirimlerinin başladığını duyurdu.
Birçok büyük ve popüler oyunların da indirime girdiği bahar indirimlerinde son tarih olarak 7 Nisan belirtildi. Birçok çıkmış yeni oyun da ilk kez indirime girdiği için bu indirimin önemini belirtmekte fayda var bu yüzden elinizi çabuk tutmak isteyebilirsiniz. Bahar indirimlerinde gözümüze çarpan ve önemli bulduğumuz indirimleri sizler için derledik.
Öne Çıkan Epic Games Bahar İndirimleri
- Tom Clancy's Rainbow Six Extraction:
179,00₺yerine 116,35₺
- Battlefield 2042:
419,99₺yerine 209,99₺
- Far Cry 6:
269,00₺yerine 134,50₺
- Back 4 Blood:
249,00₺yerine 124,50₺
- Deathloop:
299,00₺yerine 149,50₺
- Kena: Bridge of Spirits:
69,00₺yerine 44,85₺
- Disco Elysium:
61,00₺yerine 24,40₺
- Prey:
200,00₺yerine 100,00₺
- Days Gone:
329,00₺yerine 164,50₺
- Asssasin's Creed Valhalla:
269,00₺yerine 107,00₺
- Assassin's Creed Valhalla + Immortals Fenyx Rising:
495,00₺yerine 183,15₺
- STAR WARS: Squadrons + STAR WARS Jedi: Fallen Order Deluxe Edition + STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition:
599,99₺yerine 197,99₺
- Cyberpunk 2077:
249,00₺yerine 124,50₺
- Borderlands 3:
309,00₺yerine 77,25₺
- Mafia: Trilogy:
374,00₺yerine 187,00₺
- HITMAN 3:
299,00₺yerine 179,40₺
- Red Dead Redemption 2:
299,00₺yerine 149,50₺
- Horizon Zero Dawn:
329,00₺yerine 164,50₺
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