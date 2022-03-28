%80'e Varan İndirimlerle Epic Games Bahar İndirimleri Başladı

Oyun dünyasının en popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games'in Bahar İndirimleri başladı.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla oyuncuları sevdiren Epic Games, indirim dönemlerinde verdiği kuponlarla da yüzleri güldürmeyi başarıyor. Bahar aylarına girdiğimiz dönemlerde en çok beklenen şey de hâliyle indirimler oluyor. Epic Games de bu yılın bahar indirimlerinin başladığını duyurdu.

Birçok büyük ve popüler oyunların da indirime girdiği bahar indirimlerinde son tarih olarak 7 Nisan belirtildi. Birçok çıkmış yeni oyun da ilk kez indirime girdiği için bu indirimin önemini belirtmekte fayda var bu yüzden elinizi çabuk tutmak isteyebilirsiniz. Bahar indirimlerinde gözümüze çarpan ve önemli bulduğumuz indirimleri sizler için derledik.

Öne Çıkan Epic Games Bahar İndirimleri