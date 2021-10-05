Epic Games Başarım Özelliğine Kavuşuyor

Epic Games, Başarım (Achievements) özelliğinin ekleneceğini duyurdu. Achievements'in Epic Games'te yer almaması büyük bir eksiklikti. Görünüşe göre şirket, platformundaki eksikliği gidermek için kollarını sıvadı.

Epic Games Başarım Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Epic Games, önümüzdeki hafta Achievements özelliğinin platforma ekleneceğini açıkladı. Başarımın yalnızca belirlenen oyunlarda yer alacağı da belirtildi.

Başarım özelliğini hayata geçirmek için geçtiğimiz yıl boyunca bazı geliştiriciler ile iş birliği gerçekleştirdiklerini belirten Epic Games, bazı geliştiricilerin katkısı sayesinde söz konusu özelliğin ekleneceğini ifade etti.

Achievements Rocket League, Hades, Pillars of Eternity, Humankind, Zombie Army 4, Defense Grid dahil olmak üzere pek çok oyunda bulunacak. Şirket, yaptığı açıklamada, "Bu araçları daha fazla geliştiriciye ulaştırmak için çalışıyoruz, yani bu yılın ilerleyen döneminde favori oyunlarında Epic Başarılarını görebilirsin" sözlerine yer verdi.

Epic Games'in Achievements özelliği XP değerlerine göre dört kategoriye ayrılacak. Oyuncular bir video oyununda 1000 XP kazandığında Platinum isimli başarımın sahibi olacak. Başarımın kategorileri ve XP miktarları şu şekilde olacak:

Bronz = 5-45 XP

Gümüş = 50-95 XP

Altın = 100-200 XP

Platin = 250 XP

Platforma Başarımlar ile ilgili detayların yer aldığı yeni bir sayfa eklenecek. Oyuncular, yeni sayfa üzerinden Başarım desteğine sahip olan video oyunlarındaki ilerlemesini takip edebilecek. Bu sayfa, oyundaki tüm Başarımları özetleyecek.

Oyunlardaki Başarımlar artık kütüphanede görülebilecek. Ayrıca mağazada gezerken tüm Başarımları oyun ayrıntıları sayfası üzerinden görüntülenebilecek. Bu yıl içerisinde yeni sosyal özellikler ve oyuncu ödüllerinin ekleneceği açıklandı.

Platforma geçtiğimiz yıl geliştiriciler için başarım araçları eklenmişti. Bu başarımlar yalnızca geliştiricilere ait ve geliştiriciler tarafından yönetiliyor. Epic Games'in yeni Başarımlar özelliği ise oyuncular için ek faydalar sunacak.

Epic Games tarafından paylaşılan bilgilere göre geliştirici başarımları kaldırılmayacak. Şirket, yaptığı açıklamada, "Geliştiriciler bu başarıları oyuna daha önce entegre ettiyse ve yeni Epic Başarıları sistemine giriş yapmak istemiyorlarsa aktif olarak kalacaktır" sözlerini kullandı.

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