Epic Games'in Borderlands 3 için 2K'ya Ne Kadar Ödediği Ortaya Çıktı

Epic Games'in Borderlands 3 için 2K'ya ne kadar ödediği belli oldu. 2019 yılına ilişkin ortaya çıkan bir belge, anlaşmaya ilişkin önemli detayları ortaya çıkarttı. İşte Epic Games'in cebinden çıkan miktar!

Epic Games dijital oyun mağazası Epic Games Store, 2018 yılının sonlarına doğru faaliyete geçmişti. Zaman içerisinde oyunculara her hafta önceden belirlenen sayıda ücretsiz oyun vermesinin yanı sıra, oyun sektörünün önde gelen isimleri ile yaptığı anlaşmalar neticesinde bazı önemli oyunları da ya belirli bir süreliğine ya da kalıcı olarak sadece kendi dijital mağazası üzerinden oyuncular ile buluşturmuştu, Epic Games. Borderlands 3 ise bunlardan bir tanesi olmuştu.

Serinin şimdilik son oyununda Troy ve Tyreen Calypso, Pandora gezegeninden başka gezegenlerde de Vault'ların olduğunu öğreniyorlar ve Children of Vault topluluğunu kurarak harekete geçiyorlardı. Bundan haberdar olan orijinal Borderlands oyununun karakterlerinden Lilith ise topluluğu durdurabilmek için Moze, Amara, FL4K ve Zane karakterlerini bir araya getiriyor ve olaylar da bundan sonra gelişiyor.

2019 yılının Ekim ayında altı aylığına Epic Games Store’a özel olarak satışa sunulmuş olan oyun, geçtiğimiz yıl içerisinde Steam kullanıcılarıyla da buluşmuştu. Peki Epic Games bunun için 2K’ya ne kadar ödedi? İşte detaylar!

Epic Games Borderlands 3 için 2K'ya Ne Kadar Ödeme Yaptı?

Oyunun satışa sunulduğu aydan kalan şirket içi finansal incelemeye bakılırsa, Epic Games tarafından 2K’ya toplamda 146 milyon Amerikan doları ödenmiş. Bu meblağın, 80 milyonu satışlarda asgari garanti, 15 milyonu pazarlama sözü ve 20 milyonu da telafisi olmayan harçlar olmak üzere 115 milyonu Borderlands 3 için ayrılmış.

Geriye kalan 31 milyon Amerikan doları ise Epic Games Store üzerinden dağıtılan 2K yayıncılığındaki iki ücretsiz oyuna gitmiş. 11 milyon ile Borderlands: The Handsome Collection bunlardan biri iken, diğeri ise 20 milyon ile Civilization VI olmuş. Ne var ki bu meblağlar Epic Games Store üzerinden ücretsiz dağıtılan oyunlara ödenen paralardan çok daha fazla. Mesela Batman: Arkham serisi için Warner Bros. tarafına 1.5 milyon dolar, Rime için de 45 bin dolar ödenmişti.

Borderlands 3, satışa sunulmasından sonraki iki hafta içinde 100 milyon dolar gelir elde etmişti. Haliyle asgari satış garantisi için ödenen miktar bu şekilde telafi edilmişti. Bunun 77 milyon kadarı Epic Games Store üzerinden geldi. Bildiğiniz gibi Epic Games, dijital mağazası üzerinden elde edilen gelirin % 12 kadarını kendisine alıyor ki bu da 9.2 milyon ediyor.