Epic Games Bu Hafta 32 TL Değerindeki Oyunu Ücretsiz Veriyor

Her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam eden Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu da belli oldu. Geçtiğimiz hafta sevilen indie oyunu Wonder Boy: The Dragon's Trap'ı ücretsiz olarak veren Epic Games bu hafta ise Tannenberg ile karşımızda. 32 TL değerindeki bu oyunu 28 Temmuz saat 18:00'e kadar kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bunun yanı sıra önümüzdeki hafta verilecek ücretsiz oyun da belli oldu. Lawn Mowing Simulator önümüzdeki hafta ücretsiz olarak oyunculara sunulacak.

Tannenberg Hakkında

Savaş meydanındaki, her biri farklı stratejik avantaj sağlayan önemli bölgeler üzerinde hâkimiyet kurmak için 64 oyuncunun mücadele ettiği 1. Dünya Savaşı Doğu Cephesi'nin devasa çarpışmaları Tannenberg ile hayat buluyor. Rus İmparatorluğu, Almanya ve müttefikleri arasındaki bu savaşta FPS oyuncularını ve tarih meraklılarını yepyeni bir deneyim bekliyor.

Yedi birlik, 50'den fazla silah, oyunculara taktiksel özgürlük veren sekiz büyük harita ve eksiksiz bir yapay zekâ bot desteğinin olduğu 64 oyunculu oyun moduyla dilediğin zaman kendini destansı savaşların içinde bulacaksın.