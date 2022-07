Epic Games Bu Hafta 33 TL Değerindeki Sevilen Oyunu Ücretsiz Veriyor

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla oyuncuların yüzlerini güldürmeyi başaran Epic Games bu hafta da bir oyun içi içerik ve bir ücretsiz oyunla oyuncuların karşısına çıkıyor. Bu hafta 33 TL değerinde bir oyunu ücretsiz olarak veren Epic Games'in bu haftaki durağı Wonder Boy: The Dragon's Trap oldu.

Her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam eden Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu da belli oldu. Geçtiğimiz hafta arkadaşlarınızla birlikte zombi avlayabileceğiniz kaliteli oyunlardan biri olan Killing Floor 2'yi ve Ancient Enemy'i ücretsiz olarak veren Epic Games bu hafta ise Wonder Boy: The Dragon's Trap ile karşımızda. 33 TL değerindeki bu oyunu 21 Temmuz saat 18:00'e kadar kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bunun yanı sıra önümüzdeki hafta verilecek ücretsiz oyunlar da belli oldu. Shop Titans ve Tannenberg önümüzdeki hafta ücretsiz olarak oyunculara sunulacak.

Wonder Boy: The Dragon's Trap Hakkında

Güzel, elle çizilmiş animasyonlar ve yeniden orkestra ile bestelenmiş müzik altyapısı ile geliştirilen kült klasik, benzersiz bir keşif, aksiyon ve macera harmanıyla dönüyor.

Meka-Dragon tarafından yarı insan, yarı sürüngen ucubesi olarak lanetlenen sen, bir şifa arayışındasın. İnsan formuna dönmenin tek yolu laneti kaldırma gücüne sahip sihirli bir eşya olan Semender Haçı'nı bulmak. Aksi canavarlar ve egzotik ejderhalarla dolu bağlantılı, engin konumlar boyunca seyahat et. Bu ejderhaları katlettikçe lanet derinleşecek ve seni farklı hayvanlara dönüştürecek.