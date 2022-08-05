Epic Games Bu Hafta 39 TL Değerindeki Oyunu Ücretsiz Veriyor

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla oyuncuların yüzlerini güldürmeyi başaran Epic Games bu hafta da bir ücretsiz oyunla oyuncuların karşısına çıkıyor. Bu hafta 39 TL değerinde bir oyunu ücretsiz olarak veren Epic Games'in durağı Unrailed! oldu.

Her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam eden Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu da belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda sevilen indie oyunlarını ücretsiz olarak veren Epic Games bu hafta ise Unrailed! ile karşımızda. 39 TL değerindeki bu oyunu 11 Ağustos saat 18:00'e kadar kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bunun yanı sıra önümüzdeki hafta verilecek ücretsiz oyun da belli oldu. Cook, Serve, Delicious! 3?! önümüzdeki hafta ücretsiz olarak oyunculara sunulacak.

Unrailed! Hakkında

Unrailed!, yöntemsel olarak oluşturulan sonsuz sayıda dünya boyunca bir tren yolu kurmak için arkadaşlarınla birlikte çalışman gereken, kaotik çevrimiçi ve aynı kanepeden eşli çok oyunculu olarak oynanabilen bir tren yolu yapma oyunudur. Bu dünyaların sakinleriyle karşılaşmalarında ustalaş, trenini geliştir ve raydan çıkmamasını sağla.

Treninin yolun sonunu görmemesi adına tren yolunu uzatmak için kaynak topla ve yeni yollar yap ancak dikkatli ol, her türden yalnızca bir adet araç var. İş birliği ve koordinasyon, ekibinin giderek zorlayıcı olacak yolculuğunda hayatta kalması için çok önemli.