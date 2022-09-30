Epic Games Bu Hafta 42 TL Değerindeki 2 Oyunu Ücretsiz Veriyor

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla oyuncuların yüzlerini güldürmeyi başaran Epic Games bu hafta da 2 ücretsiz oyunla oyuncuların karşısına çıkıyor. Bu hafta 42 TL değerinde 2 oyunu ücretsiz olarak veren Epic Games'in durağı Runbow ve The Drone Racing League Simulator oldu.

Her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam eden Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu da belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda sevilen indie oyunlarını ücretsiz olarak veren Epic Games bu hafta ise Runbow ve The Drone Racing League Simulator ile karşımızda. 42 TL değerindeki bu 2 oyunu 6 Ekim saat 18:00'e kadar kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bunun yanı sıra önümüzdeki hafta verilecek ücretsiz oyunlar da belli oldu. Rising Hell ve Slain: Back From Hell önümüzdeki hafta ücretsiz olarak oyunculara sunulacak.

Runbow Hakkında

Runbow, herkesin deneyimlemesi gereken parti platform oyunudur. Tonlarca karakter, kostüm ve çılgın oyun modu ile Runbow, deneyimlemeniz gereken renkli kaoslarla dolu.

The Drone Racing League Simulator Hakkında

DRL Simulator, en iyi FPV yarış ve simülasyon oyunudur. DRL Simulator, yüksek tempolu dron yarışının yanı sıra sağlam ve sürekli geliştirilebilen bir özellik seti sunar. Gerçek hayattaki DRL pilotlarının rekabet ettiği pistlere sahiptir ve bunlara her sezonda yenileri eklenir.