Epic Games'e Göre AR Gözlükler Telefonların Yerine Geçecek

Unreal Engine isimli oyun motorunu geliştiren ve son olarak Fortnite ile büyük başarı yakalayan Epic Games’in CEO’su Tim Sweeney, arttırılmış gerçeklik gözlüklerinin akıllı telefonların yerine geçeceğini söyledi.

Oyun dünyasının en önemli stüdyolarından bir tanesi olan Epic Games’in CEO’su Tim Sweeney, yaklaşık üç yıl önce arttırılmış gerçeklik gözlüklerinin akıllı telefonların yerine geçeceğine dair bir tahminde bulunmuştu. Bu hafta düzenlenen Game Developers Conference (GDC) sırasında sahneye çıkan Sweeney, üç yıl önce yaptığı açıklamayı tekrarlayarak, arttırılmış gerçeklik gözlükleri hakkında konuştu.

2025 yılına kadar toplamda 1 milyar arttırılmış gerçeklik gözlüğü satılabileceğini söyleyen CEO, “Eninde sonunda akıllı telefonların yerine geçecekler” dedi. Önümüzdeki iki ya da üç yıl içerisinde “bir iki milyon arttırılmış gerçeklik gözlüğü” satılacağını belirten Sweeney, sonraki yıllarda bu sayının milyarlara kadar çıkabileceğini kaydetti.

Geçtiğimiz yıllarda Epic Games tarafından geliştirilen Unreal Engine motoruyla anlaşma imzalayan arttırılmış gerçeklik gözlüğü üreticisi Magic Leap hakkında da konuşan Tim Sweeney, “Magic Leap, teknolojinin büyüleyici tarafını bize göstermesi açısından oldukça etkileyici bir şirket” açıklamasında bulundu. Sözlerini AR ve VR karşılaştırmasıyla sonlandıran CEO, AR yani arttırılmış gerçeklik teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte VR (Sanal Gerçeklik) gözlüklerini piyasadan silebileceğini söyleyerek, geleceğin AR teknolojilerinde olduğunu belirtti.