Epic Games Fortnite'a Yepyeni Bir Özellik Getiriyor

Dünyanın en çok oynanan ve beğenilen Epic Games oyunlarından Fortnite ile ilgili oldukça heyecanlandırıcı bir haber geldi. Fortnite, başka bir Battle Royale oyunu olan Apex Legends'taki özelliği kazanarak daha keyifli hale gelecek.

Epic Games tarafından yayınlanan geliştirici güncellemesine göre, yeniden doğuş dediğimiz bir özellik Fortnite'a geliyor. Bu sayede oyun içerisindeki karakterlerden herhangi birisi ölse bile, diğer takım arkadaşları onu yeniden oyuna çağırabilecek.

Apex Legends'ta karşılaştığımız yeniden doğuş sistemine benzer bir şekilde gelen bu sistem, tüm dengeleri altüst edecek gibi görünüyor. Özellikle de oyun içerisinde güçlü olan takımların bunu sürekli yenileyebilme imkanı, adaletsiz bir müsabakaya neden olabilir. Epic Games bunun farkına varmış olacak ki, oyunda yer alan tüm takımların bu özelliği yalnızca bir defa kullanmasına izin veriyor.

Fortnite yeniden doğuş özelliği yakında aktive ediliyor

Ölen oyuncunun yeniden oyuna döndürülmesi için takım arkadaşlarından bir tanesinin Reboot Card dediğimiz yeniden doğuş kartlarından bir tanesini alması gerekiyor. Aksi taktirde ölen oyuncuyu yeniden oyuna döndüremeyecek.

Yeniden doğuş sistemi bir kamyonetin üzerinde gerçekleşecek. Ölen oyuncunun yeniden oyuna dahil olması ile birlikte korna sesi ve ışık görülecek. Esas olarak bu rakip takım için bir uyarı olacak.

Oyunda yeniden doğanlar için bir tehlike de mevcut. Yeniden doğuş, güvenli bölgenin dışında da gerçekleşebileceği için oyuncuların çok dikkatli olması gerekiyor. Epic Games şimdilik yeniden doğuş özelliğini sınırlı tutmak istiyor. Ancak ilerleyen dönemlerde bununla ilgili yeni güncellemeler yayınlanabilir. Fortnite ile ilgili son dakika gelişmeleri için bizi takipte kalın.