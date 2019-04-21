Epic Games, Fortnite Dünya Kupası’nda Hile Yapan Oyuncuları Banladı

Fortnite Dünya Kupası gibi yüksek ödüllerin söz konusu olduğu son derece büyük bir e-spor turnuvasında, katılımcıların iyi davranışlar sergilemesi beklenir ancak görünüşe göre durum bundan çok farklı. Epic Games, turnuvanın ilk çevrimiçi haftasında çeşitli şekillerde hile yaptıkları gerekçesiyle 1.200’den fazla hesabı banladığını açıkladı.

Banlananların 1.163’ü, bölgesel kısıtlamaları atlatarak oyunu birden fazla alanda oynamaya çalıştı ve bunun sonucunda 2 haftalığına banlandı. Hatta bunlardan 196’sı, kazandıkları ödülleri de geri vermek zorunda kaldı. Diğer 48 kişi de hesap paylaşımı yaptıkları gerekçesiyle banlandı (9 tanesi ödüllerini kaybetti). 1 kişi ise kasıtlı olarak bağlantısını kestiği için 72 saatlik rekabetçi banıyla cezalandırıldı. Ayrıca bunların dışında başka ciddi ihlaller de vardı.

8 hesap, takım oluşturdukları ve rakipleriyle gayri resmi ittifaklar oluşturdukları gerekçesiyle banlandı. Bunlar arasında sadece 1 kişi kazandığı ödülü bırakmak zorunda kaldı ancak bu yine de ciddi bir durum. Ayrıca, ismi açıklanmayan bir kişi de turnuvada yarı finallere kadar gelmesine rağmen, turnuvanın ilk 5 dakikasında hile kullandığı tespit edildiği için kalıcı olarak banlandı.

Aslında hala Dünya Kupası’na gitmenin çeşitli yolları var çünkü turnuvanın finalleri 26 Temmuz’da başlayacak. Turnuvanın ikinci haftası, ikili maçların ilk etabıyla birlikte daha yeni başlıyor. Epic Games’in yayınladığı ceza bilgilendirmesi, turnuvadaki katılımcılara bir uyarı niteliği taşıyor. Şirket, gelecek olan yeni katılımcıların işleri daha temiz tutarak herhangi bir hileye başvurmayacağını umuyor.

Epic Games’in e-spor zaferleri için yapacağı ödemeler büyük oranda sorunsuz bir Dünya Kupası’na bağlı, bu da oyuncuların daha en baştan hileden uzak durması anlamına geliyor.