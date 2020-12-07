Epic Games, Fortnite Turnuvaları İçin Yeni Karar Aldı

Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken çok sayıda oyuncunun kafasında “Fortnite turnuvaları yüz yüze yapılacak mı?” şeklinde bir soru oluşmuştu. Epic Games, konu ile ilgili bir açıklama yaparak oyuncuların kafasında oluşan soruyu giderdi. Yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

Fortnite Turnuvaları Yüz Yüze Olacak mı?

Fortnite oyuncuları 2021 yılında düzenlenecek olan turnuvaların yüz yüze olup olmayacağını merak ediyordu. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürürken fiziksel olarak düzenlenen birçok etkinlik dijital ortama aktarılmaya devam ediyor. Epic Games de yaptığı açıklama ile beraber salgın nedeni ile her yıl yüz yüze gerçekleşen Fortnite turnuvularının dijital ortama aktarmaya karar verdiklerini belirtti.

Her zaman oyuncuların ve personellerin sağlığı ve güvenliğine öncelik verdiklerini belirten Epic Games, 2021 Fortnite World Cup turnuvası dahil herhangi bir yüz üze etkinlik planlarının olmadığını duyurdu. Video oyunu sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Epic Games, 2021 yılı boyunca çevrim içi turnuvalar düzenlemeye devam edeceklerinin altını çizdi. Şirket tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Niyetimiz, nihayetinde tekrar küresel yüz yüze turnuvalar düzenlemek ancak bu tür etkinlikler için her zaman oyuncularımız ve personelimizin sağlığı ve güvenliği önceliğimiz. Neyin uygun ve güvenli olduğu hakkında hâlâ pek bir şey bilinmediği için, 2021'de Fortnite World Cup turnuvası dahil herhangi bir yüz yüze etkinlik planımız yok. Fiziksel etkinliklerin bir şekilde gelecekte geri dönmesi umuduyla 2021 boyunca çevrimiçi turnuvalar sunmaya devam edeceğiz.”

2. Bölüm: 5. Sezon için FNŞ'nin 4 Şubat'ta başlayacağını belirten şirket, FNŞ, 2021 boyunca devam edecek ve bundan sonrası için FNŞ grup boyutunu Üçlü olarak standartlaştıracağız. Üçlü, FNŞ'de sabit olacak olsa da sezonlarda puanlama veya eleme formatlarını değiştirebiliriz. Bu değişikliğin, FNŞ genelinde daha fazla denge ve tutarlılık sağlamasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Epic, 2021 yılı boyunca daha fazla haftalık turnuva, eşsiz turnuva ve içerik üreticisi kupaları içeren bir program hazırladıklarını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, 2. Bölüm: 5. Sezon ile ilgili olarak “Rekabetçi oyun modlarında, yeni külçe sistemi her maçın başında oyuncuların külçelerini sıfırlayacak ve bu külçeler rekabetçi karşılaşmalar arasında taşınamayacak” ifadelerine yer verildi.