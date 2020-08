Epic Games, Büyük Ödüllü Fortnite Turnuvası "FreeFortnite" Düzenliyor

Fortnite’ın geçen hafta App Store’dan kaldırılmasının ardından Epic Games, Apple’ karşı #FreeFortnite mücadelesi adına bir turnuva duyurdu. Oyuncular Android cihazlar ve Windows PC’ler gibi ödüller için mücadele edecekler.

Epic, Apple’ın Fortnite’ı iOS App Store’dan kaldırma kararını protesto etmek için 23 Ağustos Pazar günü Fortnite oyuncularını dünya çapında bir turnuvaya katılmaya davet ediyor. Oyun şirketi Fortnite’ı hala çalıştırabilen diğer cihazları tanıtmak amacıyla “elma-yiyenler” için 1200 Apple dışı cihaz sunuyor.

Donanım ödülleri arasında Alienware dizüstü bilgisayar, Galaxy Tab S7, OnePlus 8 telefon, PlayStation 4 Pro, Xbox One X ve Nintendo Switch yer alıyor. Oyuncular ayrıca Epic’in “Nineteen Eighty-Fortnite” kampanyasında tanıtılan “Apple Man” Tart Tycoon’dan özel bir görünüm ve “Özgür Fortnite” şapkası da kazanabilecek. Turnuva detaylarına "Savaşa katılın ve 23 Ağustos'ta #FreeFortnite Kupası'nda yerinizi alın" sayfasından ulaşılabiliyor.

All of your friends. Fabulous prizes. And one bad apple. We’re droppin the #FreeFortnite Cup on August 23.



Check out our blog for full info: https://t.co/BFpiMQoWID