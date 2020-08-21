Epic Games, Büyük Ödüllü Fortnite Turnuvası "FreeFortnite" Düzenliyor

Fortnite’ın geçen hafta App Store’dan kaldırılmasının ardından Epic Games, Apple’ karşı #FreeFortnite mücadelesi adına bir turnuva duyurdu. Oyuncular Android cihazlar ve Windows PC’ler gibi ödüller için mücadele edecekler.

Epic, Apple’ın Fortnite’ı iOS App Store’dan kaldırma kararını protesto etmek için 23 Ağustos Pazar günü Fortnite oyuncularını dünya çapında bir turnuvaya katılmaya davet ediyor. Oyun şirketi Fortnite’ı hala çalıştırabilen diğer cihazları tanıtmak amacıyla “elma-yiyenler” için 1200 Apple dışı cihaz sunuyor.

23 Ağustos Pazar günü #FreeFortnite Kupası’nda platformlardaki arkadaşlarınızla bir kez daha kutlama yapın. Yeni Tart Tycoon Kıyafeti, oyun donanımı ve özel görünümler dahil olmak üzere her zamankinden daha fazla ödül kazanma fırsatı için uğrayın.

Fortnite #FreeFortnite Kupası Ödülleri

Donanım ödülleri arasında Alienware dizüstü bilgisayar, Galaxy Tab S7, OnePlus 8 telefon, PlayStation 4 Pro, Xbox One X ve Nintendo Switch yer alıyor. Oyuncular ayrıca Epic’in “Nineteen Eighty-Fortnite” kampanyasında tanıtılan “Apple Man” Tart Tycoon’dan özel bir görünüm ve “Özgür Fortnite” şapkası da kazanabilecek. Turnuva detaylarına "Savaşa katılın ve 23 Ağustos'ta #FreeFortnite Kupası'nda yerinizi alın" sayfasından ulaşılabiliyor.

All of your friends. Fabulous prizes. And one bad apple. We’re droppin the #FreeFortnite Cup on August 23.



Check out our blog for full info: https://t.co/BFpiMQoWID — Fortnite (@FortniteGame) August 21, 2020

Epic Games'dan Apple Kullanıcılarına: Başka Cihazlara Geçin!

The Verge tarafından belirtildiği gibi, iOS’taki Fortnite oyuncuları (oyunu zaten indirmiş olan oyuncular) önümüzdeki sezonlarda oynamak için güncelleyemeyecekler, bu nedenle Epic, kullanıcıların Fortnite oynamaya devam etmek istiyorlarsa diğer cihazlara geçmeleri gerektiğini söylüyor.

Apple ile Epic Games Arasında Ne Geçti?

Apple kısa bir süre önce Epic’in geliştirici hesabını feshettiğini duyurdu; bu, oyun şirketinin iOS, macOS ve tvOS dahil herhangi bir Apple platformu için geliştirme araçlarına erişimini engelleyecek. Epic, Apple’ın App Store’da Fortnite’a kendi ödeme sistemiyle bir kez daha izin vermesini isteyen bir davayla yanıt verdi çünkü anlaşmazlık, Fortnite’ın Apple’ın Uygulama İçi Satın Alma sisteminden kaçmak için güncellendiği zaman başladı.