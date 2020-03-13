Epic Games, God of War'un Yapımında Kullanılan Teknolojiyi Satın Aldı

Fortnite sonrasında hızlı bir büyümeye giden Epic Games, çeşitli satın almalarla şirketi büyütmeye devam ediyordu. Yakın zaman önce çevrimiçi mağazasını geliştiren şirket, bu sefer God of War ve Hellblade'in yüz animasyonlarının yapıldığı Cubic Motion'ı satın aldı.

Cubic Motion, yüz animasyonları konusunda kendini oldukça geliştirilen bir stüdyoydu. Hellblade ile rüştünü ispatlayan Cubic Motion, ardından God of War ve Marvel's Spider-Man gibi oyunlarda Sony ile çalışmıştı. Önemli başarıların altına imza atan stüdyo, geçtiğimiz yıl Epic Games ile çeşitli geliştirmeler yapmaya başlamıştı. Hatta Epic ve Cubic Motion, geçtiğimiz yıl Siren isimli bir demo da yayınlamışlardı.

Bugün yapılan açıklama ile Epic Games, Cubic Motion'ı satın aldığını duyurdu. Yine aynı açıklamada stüdyonun 3Lateral ile ortaklaşa çalışacağı dile getirildi. 3Lateral da yine animasyonlar üzerine çalışmalarını sürdüren ve yine Epic Games tarafından geçtiğimiz sene satın alınan bir başka geliştirme merkeziydi. Yukarıda bahsettiğimiz Siren videosunda Cubic Motion'ın yanı sıra 3Lateral de çalışmaya katkı sağlamıştı.

Epic Games kurucusu ve CEO'su Tim Sweeney, dijital insanların yalnızca içerik oluşturmanın bir sonraki sınırı değil, aynı zamanda bilgisayar grafiklerindeki en karmaşık çaba olduğunu söyledi. CTO Kim Libreri, Epic’in Unreal Engine ile 3Lateral’ın yüz teçhizatı ve Cubic Motion’ın teknolojisini birleştirmenin “dijital insan sanatının zirvesine ulaşmasına” yardımcı olacağına inandığı dile getirdi.