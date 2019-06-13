Epic Games, Görüntülü Sohbet Uygulaması Houseparty'i Satın Aldı

Fortnite'ın yapımcısı olan Epic Games, gençlerin sıklıkla kullandığı görüntülü sohbet uygulaması olan Houseparty'i Satın Aldı

Epic Games, Houseparty'i Satın Aldı!

Epic Games'in Houseparty'i satın alma bedeli açıklanmadı. Dünyanın en çok oynanan oyunlarda biri olan Fortnite'a Houseparty uygulaması entegre edilirse, şirketin adeta bir vurgun yapacağı konuşulmakta. Epic Games ve Houseparty yetkilileri, uygulamanın sosyal etkileşim yönüne vurgu yapmakta ve uygulamanın Fortnite'a entegre edilmesi için özel planlar yaptıklarını açıklamaktalar.

Houseparty yakın zamanda uygulama içerisine oyunlar ve ekran paylaşımı gibi özellikler eklemişti. Uygulamanın Epic Games ile yapılan anlaşmadan sonra yükselişe geçmesi beklenmekte. Houseparty'nin ne kadar popüler olduğu bilinmiyor ancak mobil analiz firması Sensor Tower, Houseparty'nin iOS ve Android'de piyasaya sürülmesinden bu yana 35 milyon kez indirildiğini söylemekte.

Houseparty CEO'su Sima Sistani yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: "Epic Games'e katılmak, çevrimiçi iletişime empati sağlama misyonumuza ulaşmak için atılmış büyük bir adımdır. İnsanların etkileşimini daha kolay ve eğlenceli hale getirmek ve her zaman kullanıcı gizliliğine saygı göstermek için ortak bir vizyonumuz var."

Houseparty uygulamasını hemen aşağıda bulunan bağlantı üzerinden indirip, deneyimleyebilirsiniz. Sizler Epic Games'in Houseparty uygulamasını satın alması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce uygulama Fortnite'a nasıl bir şekilde entegre edilir? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!