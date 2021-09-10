Epic Games, Güney Kore'de Fortnite'ın iOS'e Dönmesini İstiyor

Epic Games, Güney Kore'de Fortnite adlı popüler battle royale oyununun App Store'a geri eklenmesini istiyor. Şirket, yeni yasanın kabul edilmesinin ardından App Store'dan kaldırılan mobil oyununun yanı sıra geliştirici hesabının da geri getirilmesini talep etti.

Güney Kore, geçen haftalarda Apple ve Google gibi şirketlerin uygulama geliştiricilerinden komisyon ücreti kesintisi yaparak kazançlarını önemli ölçüde düşürmesinin önüne geçecek bir adım atmıştı. Bu atılan adımla birlikte Apple gibi büyük teknoloji devlerinin geliştiricilerden almış ve almakta olduğu ücret ve geliştiricilere yönelik geçerli kılınan zorunlulukların kalkması bekleniyordu.

Google ve Apple şu anda uygulama içi satın alma işlemleri için uygulama geliştiricilerinden %30 komisyon ücreti alıyor ama geçen yıl komisyon ücretinde bir değişikliğe gidildi ve 1 milyon doların altında gelir elde edenler için bu kesinti %15'e çekildi.

Bu, kullanıcı açısından küçük bir uygulama geliştiricisinin bir ödemeden elde ettiği kazancın %15'inin, büyük uygulama geliştiricisinin ise uygulamadan elde ettiği kazancın %30'unun söz konusu mağaza sahibine gittiği anlamına geliyor.

Güney Kore'nin attığı bu adımla iki şirketin de alternatif ödeme yöntemlerine izin vermesi gerekiyor fakat her iki şirket de uygulama içi satın alma yöntemlerinin hem geliştiricilerin para kazanmasını hem de kullanıcıların dolandırıcılıklara maruz kalmamasını sağlayan bir hizmet sunduğunu düşünüyor.

Apple, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada söz konusu değişikliğin diğer kaynaklardan bir hizmet satın almanın kullanıcıları dolandırıcılık tehlikelerine karşı savunmasız bırakabileceğini, güvenlik ve gizlilik tedbirlerinin işe yaramayacağını söylemişti.

Epic Games, Güney Kore'nin App Store'una Fortnite'ı Getirmek İstiyor

Apple, Epic Games'in kendi alternatif ödeme sistemini kullanmasının ardından Fortnite'ı App Store'dan kaldırmış ve şirketin daha sonra attığı adımlar neticesinde geliştirici hesabını da engellemişti.

Epic daha sonra Apple'a antitröst ihlalleri için dava açtı. Bu dava hala bir sonuca bağlanmış değil. Güney Kore ise Apple gibi şirketlerin alternatif ödeme sistemlerine izin verilmesini gerektirecek bir yasa üzerinde çalıştı.

Fortnite'ın arkasındaki şirket, paylaşmış olduğu bir tweette Apple'dan Fortnite geliştirici hesabını geri istedi. Epic Games, Güney Kore'nin yeni yasaları ile hem alternatif ödeme sistemini hem de Apple'ın yerleşik ödeme sistemini bir arada sunarak Fortnite'ı iOS kullanıcıları ile buluşturmayı amaçlıyor.