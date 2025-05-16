Epic Games, 1300 TL Değerindeki 2 Oyunu Ücretsiz Yaptı

Epic Games, Mayıs ayının ortasında oyunculara yeni bir sürpriz yaptı. 16 Mayıs 2025 tarihi itibariyle (bugün) iki oyunu ücretsiz olarak dağıtacak ve üstelik bu iki oyunu bir kez kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar sizin olacaklar.

Ücretsiz olan oyunlar:

Dead Island 2

Happy Game

Epic Games 16 Mayıs 2025 Ücretsiz Oyunlar

Dead Island 2, güneşli Los Angeles sokaklarını zombilere mezar eden bir hayatta kalma macerası. Oyunda bolca kan, bolca doğaçlama silah ve "HELL-A" diye isimlendirilen cehennemvari bir tatil rotası bulunuyor. Dilerseniz arkadaşlarınızla da zombi avına çıkabiliyorsunuz.

Diğer bedava oyun ise adının aksine fazlasıyla kanlı. Happy Game, karanlığın gülen yüzlerle yansıması gibi. Gülen suratlar, tavşanlar ve psikolojik bulmacalarla dolu bu kısa ama etkileyici oyun. Atmosferi de oldukça tuhaf diyebiliriz. Oynamayı bıraktığınız zaman "Ben neye baktım az evvel?" diyorsunuz.

Gelecek Haftanın Oyunu Sürpriz

Epic Games sıradaki bedava oyunları gizli kasaya kilitlemiş. Kasanın içinde saklı olan oyunun hangisi olduğu şu an bilinmiyor. Epic oyunculara sürpriz yapmak istiyor ve kilidin ağzını 22 Mayıs günü açacak ve büyük MEGA İndirim dönemine denk gelecek.

Şirket 2025'in başından bu yana pek çok oyunu bedavaya verdi. Bu oyunlar arasında büyük yapımlar ve yeni çıkan oyunlar da vardı. Örneğin Kingdom Come: Deliverance gibi ses getiren yapımlar 1 Ocak'ta oyuncularla buluşmuştu. KCD'nin yanı sıra Jurassic World Evolution 2, Deadtime Defenders, Super Space Club ve F1 Manager 2024 de ücretsiz olarak yer aldı.

Dilerseniz Dead Island 2'ye bu linkten ulaşabilirsiniz. Happy Game ise buradan. İki oyun da 22 Mayıs 2025, saat 18:00 (TSİ) itibariyle kampanya kapsamından çıkacak.