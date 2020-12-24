Epic Games Influencer’lara Ücretsiz Tablet Göndermeye Başlıyor

Oyun sektörünün önemli ve saygın isimlerinden Epic Games Influencer’lara ücretsiz Samsung tablet göndermeye başlıyor. Apple’ın kararından dönmesini sağlayarak Fortnite’ı App Store’a yeniden ekletmek isteyen şirket tanınmış kişilerin de amaçlarına giden yolda kendilerine destek çıkmasını sağlamak istiyor.

Apple ile Epic’in gerilimli ilişkisinin temelleri, şirketin teknoloji devinin geliştiricilerden %30’luk komisyon almasına karşı çıkması ile başlamıştı. Oyun sektörünün önemli isimlerinden Epic, Apple’ın komisyon ücretine karşı gelerek Fortnite’a kendi ödeme sistemini eklemişti. Apple ise şirketin bu hareketinin üzerinde popüler battle royale oyununu uygulama mağazasından kaldırmıştı. Apple, Fortnite’ı App Store’dan kaldırınca Epic de mahkemenin kapısını çalmaya karar verdi.

Şirketlerin birbirine karşı verdiği savaş Epic’in App Store geliştirici hesabının askıya alınmasından sonra resmen başlamış oldu. Şirket şimdi tanınmış kişileri savaşına çekerek hedeflerine giden yolun sonunda istediğini elde etmeyi planlıyor.

Epic Games Influencer’lara Bedava Tablet Gönderiyor

Epic’in Fortnite’a kendi ödeme sistemini eklemesinin ve Apple’ın sözleşme kurallarından ayrı hareket etmesinin en önemli nedeni, %30 komisyon ücretini çok yüksek bulmasıdır. Şirketin düşünceleri birçok küçük geliştiricinin düşünceleri ile eşleşse de bunu “#FreeFortnite” kampanyası üzerinden dile getirmeleri birçok oyuncu tarafından komik bulundu. Epic, ilk zamanlarda Apple’ın kötü bir şirket olduğunu gösteren kampanya çalışmaları yürüterek kullanıcıların görüşü üzerinde önemli bir etki bırakmayı amaçlıyordu.

Şirketin büyük kitlelere yön veren tanınmış ve etkileyici kişileri de kampanyaya dahil etmekte istekli olması, ilk zamanlarındaki çalışmalarının aslında çok da işe yaramadığını gösteriyor. Şirket, Greg Miller tarafından da bildirildiği üzere hedef kitleleri üzerinde önemli bir role sahip olan kişilerin de kampanyaya katılması için onlara bir adet Samsung Galaxy Tab S7, “Free Fortnite” yazılı bir ceket ve kart gönderiyor.

Şirketin bu hamlesinin etkileyici kişilerin kampanyaya dahil olmasını sağlayıp sağlamayacağı elbette ki şimdilik soru işaretlerini korumaya devam ediyor. Fortnite oyuncuları ise şu anda iOS işletim sistemli akıllı telefonlarında oyunun en son sürümünü oynayamıyor. Öte yandan şirket battle royale oyununu iOS’a getirmenin yeni yollarını da araştırıyor. Epic’in bu alandaki çalışmalarına dair detayları aşağıdaki bağlantının üzerine tıklayıp okuyabilirsiniz.