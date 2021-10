60 TL Değerindeki Epic Games Kuponunu Kaçırmayın!

Epic Games kuponu ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. 60 TL değerindeki kupona sahip olabilmek için uygulamanız gereken birtakım işlemler bulunuyor. Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Epic Games Kuponu Nasıl Alınır?

İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısı üzerinden Epic Games'in resmi web sitesini ziyaret edin.

Üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın.

Ayarlar sayfası üzerinden hesap ayarlarını görüntüleyin.

"İletişim Tercihleri" sayfasını açın.

Açılan sayfa üzerinden "E-postalara abone ol/abonelikten ayrıl" yazısının yer aldığı kutucuğu işaretleyin.

Ücretsiz oyun verme işini bir gelenek haline getiren Epic Games, yeni bir kampanya başlattı. Başlatılan kampanya kapsamında kullanıcılara 60 TL değerinde kupon hediye ediliyor. Kullanıcıların bu kuponlara erişebilmesi için yapması gereken bazı işlemler bulunuyor.

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Epic Games tarafından başlatılan kupon kampanyasından faydalanabilmek için Epic Games'in e-postalarına abone olmak gerekiyor. Bu işlem için hesap ayarları sayfasını açmanız gerekiyor. Daha sonra "İletişim Tercihleri" kategorisi üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Epic Games'in e-postalarına daha önce abone olduysanız hesabınıza otomatik olarak kupon tanımlanacak. Kupona sahip olduğunuz takdirde bir sonraki uygun satın alma işlemi esnasında ödeme bölümünde kupon uygulanacak.

Her kampanyada olduğu gibi bu kampanyada da belirli tarihler bulunuyor. Kampanyanın 16 Kasım TSİ 10.59'da sona ereceği açıklandı. . Etkinlik sona erdiğinde tüm kuponların kullanım süresi de bitmiş olacak. Kampanyanın hesap başına bir adet kupon ile sınırlı olduğu belirtildi.

Epic Games Kuponu Nasıl Kullanılır?

Kuponlar, popüler dijital oyun mağazası Epic Games Store'daki 79,99 TL ve üzeri fiyata sahip olan oyunlar için geçerlidir. Dolayısıyla kuponlar ön satın alımlarda, eklentilerde, sanal para birimlerinde ve oyun içi satın alımlarda geçerli değildir.

Ücretsiz Epic Games İçeriklerini Kütüphaneye Eklemeyi Unutmayın

Epic Games, "Paladins Epic Paketi" isimli eklentiyi ve Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse adlı video oyununu kısa süreliğine ücretsiz yaptı. Kampanya 21 Ekim 2021 saat 18.00'de sona erecek. Belirtilen süre zarfında söz konusu yapımı kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, ilk olarak 2005 yılında piyasaya sürülmüştü. 1959 yılında geçen video oyununda diğer zombi oyunlarından farklı olarak bir zombiyi kontrol ediyoruz.