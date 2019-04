Epic Games, Mağazası İçin Yeni Anlaşmalara Devam Etmeye Açık

Epic Games Store, faaliyete geçtiği ilk günden bu yana, oyun dünyasında büyük bir etki yarattı. Bu etki de başta Steam olmak üzere dijital PC oyunu satan bütün çevrimiçi mağazaların ve oyuncuların canını sıkmış durumda. Son dönemde çıkacak olan oyunların yayıncıları ile yapılan anlaşmalar neticesinde, bu oyunların çıkışı ile bir süreliğine Epic Games Store mağazasında satılacak olmaları karşısında canınız sıkılmasında ne yapsın? Ancak Epic Games pek duracakmış gibi görünmüyor. Amerikan menşeli yayıncı, belirli oyunların belirli süreliğine mağazaya özel olarak satışa sunulması için anlaşmalar imzalamaya devam edecek. Bu anlaşmalar, halihazırda Steam üzerinden satılmakta olan oyunları da etkileyecekmiş gibi görünüyor.

Bildiğiniz gibi Metro: Exodus oyununun senelik olarak Epic Games Store üzerinden satılacağının duyurusu sonrasında büyük bir kriz yaşanmıştı. Her ne kadar ön-sipariş ile satın almış olan oyuncular açısından herhangi bir sıkıntı yaşanmamış olsa da, sonradan satın almak isteyen oyuncuların mutlak suretle Epic Games Store yolunu tutmaları gerekecekti. Bu durum haliyle de genel olarak oyuncuların canını fazlasıyla sıkmış ve Metro 2033 ve Metro: Last Light oyunlarını olumsuz inceleme bombardımanına tutmuşlardı. Bu durum karşısında 4A Games stüdyosundan bir geliştiricinin verdiği tepki ise olayların daha da alevlenmesine neden olmuştu.

GDC 2019 konferansında, Epic Games Store mağazasının başındaki isim olan Steve Allison ile bir röportaj yapılmıştı. Allison, yaşanan olaylardan dolayı üzüntü duyduklarını ve benzer bir durumun yaşanmayacağının sözünü vermişti. Ne var ki bu açıklama sonrasında Control, The Sinking City, Borderlands 3, Beyond: Two Souls, Detroit: Become Human, Heavy Rain ve Journey to the Savage Planet oyunlarının yayıncıları ile de anlaşma imzalanmıştı. Netice olarak da Borderlands 3 hariç diğer oyunlar birer seneliğine bu mağazaya özel olacaklar. Borderlands 3 için bu süre altı ay ile sınırlı kalacak.

Twitter üzerinden burning55963534 isimli bir kullanıcı, Steve Allison tarafından yapılan açıklamaya bağlı olarak Observation oyuna ne olduğunu öğrenmek için Tim Sweeney tarafına bir soru yöneltti. Bildiğiniz gibi Observation, Steam üzerinden satışa sunulacaktı. Sweeney ise "GDC'den bu yana bununla ilgili olarak fazlaca fikir alışverişinde bulunduk." cevabını verdi ve devam etti. "Epic, daha önceki planlarının veya duyurularının Steam ile ilgili olmaları fark etmeksizin geliştiriciler ve yayıncılar ile fonlama veya ayrıcalık anlaşmaları imzalamaya devam etmeye açıktır."

We've had a lot of discussions about this since GDC. Epic is open to continuing to sign funding / exclusivity deals with willing developers and publishers regardless of their previous plans or announcements around Steam.