Epic Games, Mediatonic'i Satın aldı: Fall Guys Ücretsiz mi Olacak?

Epic Games oyun sektöründeki elini güçlendirmeye devam ediyor. Bu hafta yapılan açıklama ile Epic Games, Mediatonic'i satın aldı. Tonic Games Group şirketinin satın alımıyla gerçekleşen bu duruma bağlı olarak, Irregular Corporation ve Fortitude Games de Amerika menşeli yayıncının olmuş oldu. Peki Fall Guys: Ultimate Knockout bundan etkilenecek mi? Detaylar haberimizde.

Oyun sektöründe stüdyo satın alımları sık olmasa da, gelen yeni haberlerde ara sıra karşımıza çıkıyor. Vizyon uyuşması sonucunda alınan ortak kararlar ile büyük yayıncıların bünyelerine katılan stüdyolar, maddi açıdan büyük bir desteği arkalarına alıp hayallerindeki oyunları gerçeğe dönüştürürlerken, yayıncı kuruluş da bu oyunları daha fazla kitleye ulaştırarak daha fazla gelir elde etme imkanı buluyor.

Stüdyo satın alımı konusunda Embrace Group ile Microsoft büyük ölçüde başı çekerken, diğer büyük yayıncıların da ender olarak bünyelerine yeni stüdyoları kattıklarını görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi de Epic Games oldu. Son olarak Psyonix’i satın alan Amerika menşeli yayıncı, şimdi de Fall Guys: Ultimate Knockout oyunu ile büyük bir çıkış yakalayan Mediatonic stüdyosunun ana şirketi Tonic Games Group’u bünyesine kattı.

Epic Games, Mediatonic Satın Alımı ile Büyümeye Devam Edecek

Bildiğiniz gibi Fall Guys: Ultimate Knockout sezonluk olarak yeni içerikler ile genişleyen bir oyun ve endişe edilecek bir durum söz konusu değil. En azından şu anlık böyle bir durumun olmadığı söyleniyor. Yapılan açıklamaya göre, Steam mağazası üzerinden satışına ve yeni sezonlar ile içerik güncellemelerinin yayınlanmasına devam edilecek. Ayrıca bu yıl içerisinde Switch ve Xbox One kullanıcılarıyla da buluşacağını söyleyelim.

Hatırlayacağınız üzere Psyonix stüdyosunun satın alımı sonrasında aktif Rocket League oyuncu sayısında bir hayli büyük sıçrayış olmuştu. Bunda elbette oyunun çok geçmeden ücretsiz hale getirilmesinin payı büyük. Peki Fall Guys: Ultimate Knockout da sonradan ücretsiz olacak mı? Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Şu an için söylenen, henüz duyurulacak bir şeyin olmadığı yönünde ama beklenmedik bir zamanda sürpriz bir duyuru ile karşılaşmamız olası.

Satın alım ile ilgili olarak Tonic Games Group şirketinden Kurucu Ortak ve Üst Yönetici Dave Bailey, şirket içinde "Herkes kendileri için yapılmış gibi hissettiren bir oyunu hak ediyor." şeklinde yorumda bulunduklarını dile getirdi. Epic Games satın alımı ile de kendileri için yapılmış bir ev bulduklarını hissediyorlarmış. Ayrıca olumlu etkisi olup, diğerlerini güçlendiren ve zaman içerisinde ayakta kalan oyunlar geliştirme ve destekleme konusundaki amaçlarının aynı olduğunu da söylüyor.

Son olarak, Mediatonic ekibinde herhangi bir değişiklik olmayacak ve halihazırdaki Fall Guys: Ultimate Knockout Epic Games ile daha üst seviyelere çıkmaya başlayacak. Diğer yandan, geliştirici stüdyo yeni oyunlar geliştirmek için de bir hayli heyecanlıymış. Bakalım gelecekte Mediatonic karşımıza nelerle çıkacak? Gelişmeleri takipte olacağız.