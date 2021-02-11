Epic Games, MetaHuman Creator Aracını Duyurdu

Oyun sektöründe teknolojinin uç boyutlarda olması ile artık oyunların genelinde mimikler, tepkiler ve hareket yakalama teknolojileri ile son derece gerçekçi karakter modellemeleri ile karşılaşıyoruz. Ancak sizin de bildiğiniz üzere bu gerçekçi modellemelerin arkasında son derece uzun ve yoğun süren çalışmalar ve büyük maliyetler var. Kısacası büyük bir emek var. Yakın bir zaman önce ise geliştiriciler ve yayıncılar açısından önemli bir adım atıldı. Epic Games, Unreal Engine 4 için MetaHuman Creator aracını duyurdu.

Bildiğiniz gibi Unreal Engine 4, fazlaca tercih ediliyor ve büyük bütçeli projelerde karşımıza çıkıyor. Tabii ki zaman içerisinde de gelişmeye devam ettiği gözlerden kaçmıyor. Kullanım açısından sunduğu kolaylık ve buna karşılık olarak üst düzey görsel kalitenin yanı sıra, Epic Games tarafındaki telif hakkı yaklaşımı ile bilhassa bağımsız geliştiriciler tarafından fazlasıyla tercih ediliyor. Hatta ülkemizdeki birçok geliştirici de bu motoru kullanıyor.

MetaHuman Creator Aracı Detayları

Epic Games tarafından yapılan MetaHuman Creator aracı duyurusu ile Unreal Engine 4’ün halihazırdaki kullanım kolaylığını bir adım daha ileriye götürecek ve geliştiricilerin oyunları ve animasyon filmleri için son derece detaylı karakter modellemelerini kısa sürede kolaylıkla ortaya çıkartmalarına olanak tanıyacak. Haliyle haftalara ve hatta aylara yayılan süreç, bir saatten aza inmesi sağlanacak.

3Lateral ve Cubic Motion şirketleri ile geliştirilen MetaHuman Creator, tarayıcı tabanlı bir uygulama olacak ve Unreal Engine Pixel Streaming aracılığıyla Bulut üzerinden çalışacak. Önceden hazırlanmış yüzlerden birini seçtikten sonra, üzerinde otuz farklı saç stili, sakal ve yüz dahil olmak üzere istenilen yönde oynama yapılabiliyor. On sekiz farklı vücut tipi ve örnek kıyafetlerin de bulunduğunu söyleyelim. Tercihen sıfırdan bir karakter oluşturabilmek de mümkün oluyor pek tabii ki.

Çalışmanın sonunda ise Maya dosyasına veya Unreal Engine 4.26.1 ve üstü sürümle geliştirilen projeye aktarım yapılabiliyor. Bu sayede, karakterinizi kendinize ait projeye dahil edebilmeniz mümkün oluyor.

Epic Games şirketinden Vladimir Mastilovic, MetaHuman Creator için profesyonel olmanızın gerekmediğini söylüyor. Öyle ki telefonunuz varsa ve Unreal Engine hakkında temel bilgiye sahipseniz, program emrinize amade olacak.

Son olarak, birkaç ay içinde Erken Erişim programının bir parçası olarak kullanıma sunulacak. Eğer hemen denemek isterseniz, tamamlanmış olan projeler burada sizi bekliyor. Ayrıca ilk yayınlanan videolara da aşağıdan göz atabilirsiniz.