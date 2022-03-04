Epic Games’ten Bu Hafta 3 Farklı Hediye: Kısa Süreliğine Ücretsiz Yaptı

Epic Games Store, bir süredir devam ettiği haftalık ücretsiz oyun kampanyasına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü 190 TL değerindeki Cris Tales oyununu 3 Mart tarihine kadar ücretsiz olarak sunan platform, bu hafta da üç farklı hediyeyi kullanıcılarıyla buluşturdu. Epic Games, bu hafta iki oyun ve bir eklentiyi 10 Mart’a kadar ücretsiz yaptı.

İki Oyun Epic Games Store’da Ücretsiz

Epic Games’de bu hafta 2 oyun ve bir eklenti 10 Mart’a kadar ücretsiz olarak sunulacak. Ücretsiz sunulacak oyunlardan ilki Atari tarafından yayınlanan aksiyon temalı Black Widow: Recharged olurken, diğeri ise Centipede: Recharged. Bu iki oyunun yanı sıra platform, Dauntless oyununda kullanılabşlen 25 TL değerindeki Epic Slayer Kiti’ni ücretsiz hale getiriyor.

Platformdan gelen bu iç farklı hediye kampanyası, 10 Mart 19:00’a kadar devam edecek.

Epic Games’te Bu Hafta Neler Var?

Black Widow: Recharged

Centipede: Recharged

Epic Slayer Kiti

Black Widow: Recharged

17 TL değerindeki Atari oyunu ‘Black Widow: Recharged’, bu haftaki ücretsiz Epic Games oyunları arasında yer alıyor. Black Widow: Recharged’i Epic Games Store sayfasında bulunan Kitaplığa Ekle butonuna basarak ücretsiz bir şekilde yükleyebilirsiniz.

Oyunun konusu: ‘Black Widow: Recharged, Cadılar Bayramı için tam zamanında muhteşem görüntüler, güçlü yeni beceriler ve ödüllü video oyun müzikleri bestecisi Megan McDuffee’nin yeni orijinal oyun müzikleriyle modern zamanların oyun deneyimi için yeniden tasarlandı.’

Centipede: Recharged

AdamVision ve SneakyBox tarafından geliştirilip Atari tarafından yayınlanan Centipede: Recharged’in normal değeri 17 TL. Bir kez Epic Games kütüphanenize ekledikten sonra ömür boyu sizde kalan bu oyuna, 10 Mart’tan sonra kitaplığınızdan silmediğiniz müddetçe dilediğiniz zaman para ödemeden yükleyebilirsiniz.

Oyunun konusu: ‘Orijinal böcek patlatmalı arcade oyunu geri döndü! Centipede: Recharged modern ekranlar için muhteşem görüntüler, 16:9 oyun alanı ve ödüllü video oyun müzikleri bestecisi Megan McDuffee’nin orijinal oyun müzikleriyle modern zamanların oyun deneyimi için yeniden tasarlandı.’

Epic Slayer Kiti

Phoenix Labs tarafından geliştirilen Dauntless oyununda kullanabileceğiniz Epic Slayer Kiti de haftanın ücretsizleri arasında. Eklenti, Epic Games’te ‘Bu epik donanım paketiyle gökyüzüne çık. 3 günlük VIP kulübü ve ilerlemeni hızlandırmak için bir miktar para ile her şeye hazır olacaksın!’ ifadeleriyle tanımlanıyor.