Epic Games, 31 TL'lik Oyunu Ücretsiz Dağıtıyor: Hemen İndirin!

Epic Games Store üzerindeki on beş oyunlu programının ortasına geldik. Bu defa Epic Games 31 TL'lik oyunu ücretsiz sunuyor: Inside. Eğer PlayDead stüdyonun bir önceki oyunu olan Limbo hoşunuza gitmişse, bu oyunu da oynamanızı tavsiye ediyoruz. Detaylar haberimizde.

Bugünün Ücretsiz Epic Games Oyunu, Inside!

Tekrardan küçük bir çocuğun kontrolünde olduğumuz Inside, dolu ama aynı zamanda da boş olan bir dünyada atmosfer anlamında yoğun bir deneyim sunacak. Öyle ki, köleleştirilmiş insanların yürüyen ölüler gibi dolaştığı bir dünya ile karşı karşıyayız. Karanlık bir projenin parçası olarak insanlar birer köleye dönüştürüyorlar ve sonrasında da sürekli izleniyorlar. Ana karakterimiz ise bu dünyadan kurtulmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor ve Inside da böylece başlamış oluyor.

Oyunumuz kendisine has bir görsellik ile karşımıza çıkıyor. Her ne kadar yine karanlık ve soluk görünse de, bu defa farklı renkler ile de karşılaşabiliyoruz. Bu farklı renkler, hem ana karakterimizi hem de oyunun belirli bölümlerini ön plana çıkartıyor. Oynanış boyunca aşama kaydedebilmek için Limbo oyunundan farklı olarak karakterimiz yüzebiliyor olmanın yanı sıra, The Swapper oyunundakine benzer bir mekanik ile belirli bulmacaları çözebilmek için diğer karakterlerin bedenlerini kullanabiliyoruz. Ayrıca refleks gerektiren bazı sahnelerle de karşılaşabiliyoruz.

Eğer Inside oyunu ilginizi çekmişse ve ücretsiz sahip olmak isterseniz, bunun için yirmi dört saatiniz var. Yani bu oyuna ücretsiz olarak sahip olabilmek için, yarın TSİ 19:00 öncesinde buradan kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Yarın bize hangi oyunun sunulacağı açık bir şekilde belirtilmiş değil, ama önceden sızdırılan listeye göre sırada Darkest Dungeon var diyebiliriz.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.