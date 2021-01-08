Oyun dünyasında aynı vizyona sahip veya uzun süredir birlikte çalışan şirketler arasında satın alımlar görmüştük. Microsoft ve THQ Nordic bir hayli ön plandalardı. Ancak bir süredir sessiz olan Epic Games, yeniden gündeme geldi. Epic Games, RAD Game Tools’u satın aldı.

1988 yılında kurulmuş olan RAD Game Tools, çoğu oyuncu tarafından Bink Video logosu ile tanınıyor. Başka yüksek oranda sıkıştırma hızlı işlemeye teknolojisi sunan Bink, The Miles Ses Sistemi, Oodle, performans görselleştirme sistemi Telemetry ve Granny 3D olmak üzere oyun geliştiricileri için çeşitli programlar sunan bir oyun yazılımı geliştirme şirketi oluyor.

Epic Games, RAD Game Tools'u Bünyesine Kattı

Epic Games ve RAD Game Tools aslında uzun zamandır birlikte çalışıyorlardı ve satın alım sonrasında yaşanacak olan güç birleşimi, ürünler, misyon ve kültür uyumunun bir sonraki adımı olacak ve söylenene göre RAD Game Tools ekibinin üyeleri Unreal Engine oyun motoruna önemli teknolojilerin entegre edilmesi ve birçok iyileştirilmelerin yapılabilmesi için Epic Games şirketinin animasyona, işlemeye ve sese odaklı ekipleri ile bir arada çalışacaklar. Bunun sonucunda da oyunculara şimdiye oranla çok daha yüksek kalitede video oyun deneyiminin sunulması sağlanmış olacak.

Bu satın alım diğer yandan RAD Game Tools için bütünüyle Amerika menşeli yayıncıya bağımlı olacağı anlamına gelmiyor. Öyle ki duyuruda açıklama yapan Epic Games, iş geliştirme ekibini çalıştırmaya devam ettirerek ve sektördeki Unreal Engine motoru kullanmayan şirketler de dahil ürünleri için lisanslar satarak oyun sektörünü, film ve televizyon ortaklarını desteklemeye devam edebilecekler. Yani yukarıda saydığımız programları dileyen herkesin kullanmaya devam edebilecek olmasının yanı sıra, bu programlar Unreal ekosistemi ile daha iyi entegreli olarak çalışacağını söyleyebiliriz.

Bildiğiniz gibi oyun motorları ve platformlar ile yakın entegrasyon, geliştiriciler tarafından her koşulda kabul edilen iyi yönde standartlar oluşturuyorlar. Haliyle Epic Games de mevcut nesil oyunlarda kullanmaya devam edeceği Unreal motoru için uyumlu bileşenlere sahip olabilmek için önemli bir hamlede bulunmuş oldu. Önümüzdeki dönemde, Amerika menşeli yayıncının RAD Game Tools satın alımının etkilerini görmeye başlayacağız. Muhtemelen bunu ilk olarak da Fortnite oyununda göreceğiz.