Epic Games Store’da 100 Dolarlık İçerik Ücretsiz Dağıtılıyor

Epic Games bu hafta bir farklılık yaparak, Epic Games Store’da 100 dolarlık içeriği ücretsiz olarak dağıtıyor. Önümüzdeki hafta boyunca Epic Champions of Renown’ı ücretsiz indirebilirsiniz. Bir sonraki haftanın ücretsiz oyunu ise Pine olacak. Detaylar haberimizde.

100 dolarlık İçerik Ücretsiz Epic Game Store'da Ücretsiz!

2018 yılının sonlarına doğru açılmış olan Epic Games Store, ilk günden bu yana, ücretsiz oyun programı kapsamında haftalık periyotlarda sayısız oyunu kütüphanelerimize ekleme olanağı sunmuştu. Geride bıraktığımız haftada Alien: Islation ve Hand of Fate 2’yi ücretsiz olarak dağıtan Amerika menşeli yayıncı, önümüzdeki hafta bir ilke imza atacak ve Idle Champions of the Forgotten Realms için 100 dolar değerindeki indirilebilir Epic Champions of Renown içeriği ücretsiz olarak dağıtacak.

Idle Champions of the Forgotten Realms için bir nevi büyük buluşma diyebiliriz. Codename Entertainment tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan oyun, 17 Şubat 2021 tarihinde satışa sunulmuştu. Büyük yapımlar, hikayeler ve romanlardaki akıllarda kalan karakterlerin bir araya geldiği bir Dungeons & Dragons strateji yönetimi oyunu oluyor.

Seçtiğiniz şampiyonlar ile Sword Coast boyunca yolculuğa çıkacaksınız ve bu yolculuğunuz boyunca çeşitli mücadelelere girişecek iken, bir yandan Forgotten Realms’taki tanıdık yerleri keşfedeceksiniz. Ne var ki maceranızın devam edebilmesi için mutlak suretle oyunun başında olmanız gerekmiyor. Oluşturacağınız strateji sayesinde, şampiyonlarınız kendi başlarına canavarlar ile mücadele ederek size altın kazandırıyorlar. Sınırlı süreliğine düzenlenen etkinlikleri tamamlayarak da koleksiyonunuza yeni şampiyonlar ve donanımlar ekleyebiliyorsunuz.

Eğer halihazırda bu oyuna sahipseniz, bugün TSİ 18:00 ile 6 Mayıs 2021 Perşembe günü TSİ 18:00 arasında giriş yapmanız durumunda, Epic Champions of Renown içeriğini ücretsiz olarak kütüphanenize eklemeniz mümkün olacak.

Peki bu içerikte sizi neler bekleyecek? Epic Games tarafından verilen detaylara göre, ilk etapta Spurt, Krull, Black Viper, Hew Maan ve Nova V’Ger şampiyonları ve bu şampiyonlara özel içeriğinde ekipman kartlarının bulunduğu sandıkların yanı sıra, Bebek Spurt ve Iris the Beholder adıyla iki eşlikçi de oyuncuların beğenisine sunulacak.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.