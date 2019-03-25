Geçtiğimiz yılın aralık ayında kapılarını açan dijital oyun mağazası Epic Games Store, 85 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştı.

Dünyanın en popüler oyunlarından Fortnite’ın arkasındaki isim olan Epic Games, yeni dijital oyun platformu ile sektör lideri Steam’e rakip olmuştu.

Fortnite’ın 250 milyona ulaşan devasa oyuncu kitlesini farklı noktalara yönlendirmek isteyen şirket, aradan geçen üç buçuk aylık süre zarfında bunu kısmen başarmış gibi görünüyor. İlk kez Aralık 2018’de piyasaya sürülen Epic Games Store, bugün itibarıyla 85 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştı.

Steam’in yüzde 30’lara varan komisyon oranını yüzde 12’ye çeken ve Unreal Engine ile geliştirilen oyunlardan aldığı yüzde 5’lik kısmı Epic Games Store satışları üzerinden hiç almayacağını taahhüt eden eden ABD’li şirket, pazardaki konumunu giderek sağlama alıyor.

PC Gamer tarafından hazırlanan son kullanıcı anketlerine göre, Epic Games Store’daki kullanıcıların yaklaşık yüzde 40’ının herhangi bir Steam hesabı bulunmuyor.

Steam ile Epic Games Store arasındaki rekabet, dijital oyun sektörü için oldukça iyi. Zira her iki şirket de kullanıcılarını tabanda tutmak veya yeni kullanıcılar kazanmak için her zaman daha fazlasını yapmak zorunda kalacak. Kazanan ise müşteriler olacak.

Öte yandan geliştirici firmalar da Epic Game Store’da oldukça başarılı sonuçlar elde ediyor. Örneğin, Metro: Exodus, mağazadaki ilk birkaç haftasında, Steam’de yayınlanan serinin önceki halkası Metro: Last Light’a göre 2.5 kat daha fazla kopya sattı.

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