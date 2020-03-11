Epic Games Store'a "İstek Listesi" Özelliği Geliyor

Epic Games Store artık bir istek listesi oluşturup bu listeye beklediğiniz oyunları eklemenize izin veriyor. Böylece daha sonra satın almak istediğiniz oyunları kaydedebilir ve satışa sunulduğu zaman bildirim alabilirsiniz.

Bugünden itibaren global olarak sunulan istek listesi özelliği sayesinde ileri bir tarihte göz atmak istediğiniz yapımları el altında tutabilirsiniz. Tek yapmanız gereken istediğiniz oyunu aramak ve “İstek Listesine Ekle” düğmesine tıklayarak listenize eklemek.

Kalp butonu şeklinde geliştirilen listenin kısayolu, oyunun perakende fiyatına bitişik olacak. Epic Games, istek listelerine eklenen bir oyun satışa çıktığında kullanıcılara e-posta göndererek bilgilendirmede bulunacaklarının da müjdeisini verdi. Bu şekilde kullanıcılar oyunu almaya teşvik edilmiş olacak.

Epic Store'a istek listesinin eklenmesi, bir yıldan uzun süredir Steam'e meydan okuyan Epic Games Store için talep ediliyordu. Geliştirici mağazaya daha fazla kişi getirmek için çeşitli teşvikler kullanan Epic Games, bu hamleleri sonucunda yalnızca bir ay içerisinde 100 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı. Ayrıca bu başarıda platform üzerinden sunulan ücretsiz yapımların da etkisi büyük.