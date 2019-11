Epic Games Store Black Friday İndirimlerini Kaçırmayın

Black Friday indirimleri başlar da Epic Games Store olmadan olur mu? Olmaz tabii ki. Epic Games, yılın bir diğer fırsat döneminde PC oyuncuları için mağazasındaki seçili oyunların fiyatlarını uygun seviyelere çekti. Beklediğiniz bir oyun veya oyunlar varsa, bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

Açıldığı Aralık ayından bu yana içeriği epey zenginleşen Epic Games Store mağazasında, Black Friday indirimleri için açılan sayfaya bayağı bir oyunu dahil edilmiş. Gerçi listede daha önceden bedava olarak dağıtılmış For Honor, Alan Wake, Conarium ve Celeste gibi oyunlar da var ama bu oyunları kaçırdıysanız, indirimden uygun bir fiyata alabilirsiniz.

Öte yandan Red Dead Redemption 2 başta olmak üzere Borderlands 3, The Outer Worlds, Metro serisinin oyunları, The Sinking City, Beyond: Two Souls, John Wick Hex, Close to the Sun, Assassin's Creed Odyssey, Far Cry Primal, Tom Clancy's Ghost Recon oyunları, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, Tom Clancy's The Division 2, Watch Dogs 2 ve Sherlock Holmes: The Devil's Daughter gibi oyunlar dikkat çekiyor.

Epic Games Store Black Friday indirimlerinin 2 Aralık 2019 tarihinde son bulacağını söyleyelim. Keyifli oyunlar dileriz!