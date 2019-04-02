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Epic Games Store, Borderlands 3'ü de Kapmış Olabilir

Orçun Çavuşoğlu
Orçun Çavuşoğlu - | Oyun

Yıllardır duyurulması beklenen Borderlands 3, geride bıraktığımız PAX East 2019 etkinliği sırasında duyurulmuştu. Her ne kadar pek bir bilgi verilmemiş olsa da güzel bir fragman izlemiştik. Merak edilen detaylar ise 3 Nisan 2019 tarihinde, yani yarın paylaşılacak. Ancak her zaman olduğu gibi yine sızıntılar baş göstermeye başladı. Sızıntılar Twitter üzerinden yaşandı. Ne var ki, bu Tweet gönderileri kısa sürede silinmiş olsalar da Wario64 bu silinen gönderileri kurtarmayı başardı.

Dün 1 Nisan olduğu için birçok şaka amaçlı haber de baş göstermişti. Haliyle çoğu haber gözümüze şüpheli görünmüştü. Dün aynı zamanda Borderlands 3 ile ilgili de bir gelişme yaşandı. Bu gelişme bir şaka mı bilmiyoruz ama değilse Gearbox Software ve 2K Games, çoğu oyuncunun tepkisiyle karşılaşacakmış gibi görünüyor.

Borderlands 3 Twitter hesabı üzerinden yayınlanan ilk gönderide, devam oyununun 13 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacağı belirtilmiş. Diğer Twitter gönderisi ise altı saniyelik kısa bir klipten oluşuyor. Bu klibin önemli detayı ise sol alt köşede: Epic Games Store logosu. Görünen o ki Borderlands 3 de belirli bir süreliğine sadece Epic Games Store üzerinden satılacak.

Yaşanan bu hadisenin ardından, Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Gearbox Software Üst Yöneticisi Randy Pitchford, Borderlands 3 oyununun yayın haklarının 2K Games / Take-Two Interactive'in elinde olduğunu ve ne olacağına onların karar vereceklerini dile getirirken, belirli avantajlar ile geldiklerinde ve altı ay ile sınırlı olduğu sürece, platforma özel oyunların bir sorun teşkil etmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Bakalım bu gelişme gerçekten bir 1 Nisan şakası mı? Gerçi Randy Pitchford tarafından yapılan açıklamalara bakacak olursak, pek de şaka gibi görünmüyor. Neyse ki bunu öğrenmek için fazla beklemeye gerek kalmayacak. 2K Games ve Gearbox Software, Borderlands 3 ile ilgili merak edilen tüm detayları yarın paylaşacaklar.

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