Epic Games Store Cadılar Bayramı İndirimleri Başladı

Cadılar Bayramı döneminde olduğumuz için, bu döneme özel indirim kampanyaları da yavaş yavaş başladı. Bu haberimizde de, merakla beklenen Epic Games Store Cadılar Bayramı indirimlerini sizinle paylaşıyoruz. Bakalım bu sene Epic Games bizlere neler sunuyor? İşte bu seferki indirimler!

Malumunuz döviz tırmanmaya devam ettiği için beraberinde dijital ve kutulu fark etmeksizin oyunların da fiyatları tırmanmaya başladı. Eskiden iki, belki de üç oyun alabildiğimiz fiyata artık tek bir oyunu almak bile neredeyse imkansız hale geldi. Ancak neyse ki yıl genelinde sık sık indirimler kampanyaları yapılıyor ve almak için fırsat kolladığımız oyun(lar) kısmen alınabilir seviyelere iniyorlar. Şu anda da Cadılar Bayramı dönemi olduğu için, Epic Games Store üzerinde yeni bir indirim kampanyası da başladı.

Epic Games Store Cadılar Bayramı İndirimleri Neler Sunuyor?

Bugünden itibarıyla başlayan 2020 Cadılar Bayramı İndirimi kampanyası, 5 Kasım 2020 tarihine kadar devam edecek. Bu süreçte de onlarca oyun genelinde en az % 13 en fazla da % 90 arasında değişen oranda tasarruf söz konusu.

Buradan ulaşabileceğiniz sayfaya baktığımızda, World War Z GOTY, Red Dead Redemption 2, yeni çıkan Crysis Remastered, Borderlands 3 ve Borderlands: The Handsome Collection, Control Ultimate Edition, Remnant: From the Ashes, The Outer Worlds, Grand Theft Auto V: Premium Edition, Sid Meier’s Civilization VI, Rainbow Six Siege, Star Wars Jedi: Fallen Order, Amnesia, Darksiders ve Metro serisinin oyunları, WRC 9 FIA World Rally Championship, Shenmue III, Alan Wake, Layers of Fear, Vampyr, Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter ve Conarium, dikkat çeken oyunlar arasında yer alıyorlar.

Epic Kuponunuzu Kullanmayı Unutmayın!

Eğer Rocket League oyununu kütüphanenize ekleyerek kazandığınız ve halihazırda kullanmadığınız Epic Kuponu / Kuponları varsa, 1 Kasım 2020 Pazar günü TSİ 10:59 sonrasında geçersiz olacağını hatırlatalım. Bu kuponları kullanabilmek için, en aşağı 79,99 TL değerindeki oyun veya eklenti satın alımı yapmanız gerekiyor. Ne var ki ön-sipariş veya oyun içi ödemelerde kullanılamıyor.