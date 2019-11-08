Epic Games Store'da Bu Haftanın Ücretsiz Oyunları Aktif Oldular

Beklenen gün gelip çattı ve Epic Games Store mağazasının haftalık ücretsiz oyunları oyuncular ile buluştu. Kütüphanenizde Nuclear Throne ve Ruiner için yer açın sevgili takipçier.

Bu haftanın oyunlarını 14 Kasım 2019 tarihine kadar buradan edinebilirsiniz. Hesabınıza eklemeniz durumunda da daimi olarak sizde kalacaklar. Önümüzdeki hafta Epic Games Store kullanıcılarına verilecek sıradaki ücretsiz oyun ise The Messenger olacak.

Nuclear Throne

İzometrik kamera açısından oynanan kıyamet sonrası oyunlar ilginizi çekiyorsa, Nuclear Throne iyi bir alternatif olabilir. Roguelike türünde olan oyun, insanlığı kurtarmak için canımızı dişimize taktığımız kıyamet sonrası oyunlardan bir tanesi değil. Çünkü ortada insanlık diye bir şey yok ve hem değişime uğramış varlıklar hem de canavarlar ortalıkta cirit atıyorlar. Siz ise yanınızdaki mühimmata ek olarak toplayacağınız yeni uzuvlar ve yetenekler kazanarak ilerliyorsunuz. Hedefiniz ise Nuclear Throne'a ulaşmak olacak.

Ruiner

Ruiner da aynı Nuclear Throne gibi izometrik açıdan oynanan bir başka oyun. 2019 yılında ve Rengkok isimli siber bir metropolde geçiyor. Yozlaşmış sisteme karşı savaş açan bir psikopat rolünde olacağınız Ruiner’da, olan biteni açığa çıkartmak ve ketum bilgisayar korsanı arkadaşınızın yol göstericiliği altında kaçırılan kardeşinizi kurtarmak için mücadele vereceksiniz.