Epic Games Store'da Oyuncuları Sevindirecek Kampanyalar Başladı

2019 yılını kapatmaya hazırlandığımız şu günlerde, oyun dünyasının önde gelen isimleri yeni yeni yılbaşı kampanyaları ile karşımıza çıkmaya devam ediyorlar. Epic Games de çevrimiçi mağazası Epic Games Store üzerinden oyuncuları sevindirecek kampanyalar başlattı. Eğer yeni bir oyun veya oyunlar almak istiyorsanız, uygun bir fırsat olabilir.

Öncelikle 60 TL değerinde kupon hediyesi sizi bekliyor. 79.99 TL ve üstü oyun alımlarında kullanabildiğiniz bu kupon, ön-alımlar, eklentiler veya oyun-içi satın alımlarda kullanılamıyor. Eğer ilk kez oyun satın alır veya ücretsiz oyun alırsanız, otomatik olarak 60 TL değerinde kupon elde ediyorsunuz. Bununla birlikte, geçerli her satın alımdan sonra 60 TL değerinde başka bir kupon daha kazanacaksınız. Bu kuponların geçerliliği ise 1 Mayıs 2020 Cuma günü TSİ 10:59 sıralarında sona erecek.

Bir diğer önemli kampanya ise Yılbaşı Tatili İndirimi 2019. %10 - %75 arasında değişen oranda indirimler ile oyun alabilmek mümkün ve listede son dönemde çıkmış oyunlar da bulunuyor. Borderlands 3, Star Wars Jedi: Fallen Order, Red Dead Redemption 2, Control, The Outer Worlds, Tom Clancy's The Division 2, The Sinking City, Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint ve daha birçok oyunun bulunduğu kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Son olarak, 12 Gün Boyunca Ücretsiz Oyun. Hatırlayacağınız üzere Epic Games Store Twitter hesabı üzerinden on iki gün boyunca on iki ücretsiz oyunun hediye edileceği duyurusunda bulunmuştu. Açılış ise Into The Beach ile yapıldı. Şu an itibarıyla ücretsiz olan oyun için bugün TSİ 18:00'a kadar zamanınız var. Belirtilen saate kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde, oyun kalıcı olarak sizin olacak.

Into the Breach

Subset Games tarafından geliştirilmiş olan Into the Breach, yeryüzünün altındaki devasa yaratık üremesinin, insan medeniyetinden geriye kalanlara karşı oluşturduğu tehdidi konu alıyor. Gelecekten gelen devasa robotları kontrol edeceğiniz oyunda, yaratık tehdidini geri püskürtmek için savaş vereceksiniz. Dünyayı kurtarmak için yapacağınız her girişim, rastgele oluşturulmuş bir meydan okumayı da beraberinde getirecek.

Bütün bu kampanyaların 1 Ocak 2020 tarihinde son bulacağını belirtmeden geçmeyelim. Şimdiden iyi oyunlar dileriz!