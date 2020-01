Epic Games Store'da Tekrar Haftası İndirimi Başladı

2019 yılına veda ettik ve artık 2020 yılındayız. Aralık ayı içerisinde gerek dijital gerekse de kutulu oyun satan mağazalarda epey bir indirim kampanyası olmuştu bildiğiniz gibi. Bu mağazaların arasında Epic Games Store da vardı. 19 Aralık 2019 - 1 Ocak 2020 tarihleri arasında yüzümüzü güldüren kampanyalar ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise bir yenisi başladı.

Epic Games, dün TSİ 19:00 sıralarında dijital oyun mağazası üzerinde Tekrar Haftası İndirimi adı altında yeni bir kampanya başlattı. 7 Ocak 2020 Salı günü TSİ 19:00 sıralarında sona erecek olan bu yenisinde, yılbaşı döneminde indirime girmiş oyunlardan bazıları %17 - %75 arasında değişen oranda yeniden indirime girdiler. Eğer bir öncekini fırsatı kaçırmışsanız, listedeki oyunlara göre ikinci bir fırsat elinize geçmiş olabilir.

Yayınlanan yeni listeye bakılırsa, Tekrar Haftası İndirimi'nde Borderlands 3, Metro Exodus, The Outer Worlds, Red Dead Redemption 2, Control, Star Wars Jedi: Fallen Order, Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint, Metro: Last Light Redux, The Walking Dead: The Telltale Definitive Serisi ve daha birçok oyun bulunuyor. Elinizde kalmış olan kuponlar varsa bu kampanya kapsamında kullanabileceğiniz de söyleniyor.

Tekrar Haftası İndirimi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu ay çıkacak oyunlar listesine göz atarak, hangi oyunların piyasaya çıkacağını görebilirsiniz.